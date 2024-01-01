edición general
11 meneos
23 clics
China se está convirtiendo en el primer electroestado del mundo al impulsar su seguridad energética con renovables

China se está convirtiendo en el primer electroestado del mundo al impulsar su seguridad energética con renovables

En abril de 2025, China instaló más capacidad solar en un mes que Australia en toda su historia. Esta cifra, por sí sola, muestra hasta qué punto el país asiático ha puesto el acelerador en su transición hacia un modelo energético basado en renovables. Pero reducir esta transformación a una respuesta al cambio climático sería simplificar demasiado.

| etiquetas: china , seguridad , renovables , independencia , petróleo
9 2 0 K 124 actualidad
11 comentarios
9 2 0 K 124 actualidad
comadrejo #6 comadrejo *
#4 Este es el que le han pedido:
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/World_map_of_per_cap
en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions_pe

EEUU continua emitiendo mucho mas que china cuando se normalizan las emisiones por habitante.
1 K 31
platypu #8 platypu
#6 Quien ha hablado de estados unidos?, La grafica es de dos paises europeos y china y segun tu enlace, china sigue estando por encima
0 K 7
#11 candonga1
#10 Si ya te lo han puesto en #4 , pero parece que no te ha gustado.
0 K 20
#9 candonga1
#4 Habitante, he dicho habitante,
0 K 20
platypu #10 platypu
#9 Lo buscas tu pero Europa sigue muy por debajo
edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2024?vis=co2pop#emissions_table
0 K 7
platypu #1 platypu
Dejo esto y me voy  media
0 K 7
#2 endy *
#1 contaminando más se progresa más rápido.
La fase de optimización siempre va al final.
0 K 7
platypu #7 platypu
#5 Y que tienen que ver tus enlaces con lo mio?
0 K 7
#3 candonga1
#1 Ahora pon las emisiones por habitante.
0 K 20
platypu #4 platypu
#3 Aqui lo tienes  media
1 K 14

menéame