Por qué China está castigando a Japón en medio del deterioro de la relación entre ambos países

Desde que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, hizo comentarios que llevaron las relaciones con China a su nivel más bajo en años, Pekín ha aumentado la presión por diversas vías. Lo ha hecho enviando buques de guerra, restringiendo las exportaciones de tierras raras, frenando el turismo chino, cancelando conciertos e incluso recuperando a sus pandas.
Eso si no invadira Japon como otras superpotencias harian.
Has hilado muy fino, eh! Que fácil es hacer chistes de Europa
Recientemente, dijo que estaban listos para intervenir militarmente sobre Taiwan en una invasión China, alegando autodefensa.
Si eso no es meter las narices donde nadie les ha llamado... (Japón no reconoce a Taiwan como estado, son igual de cobardes que Estados Unidos)
"....Pokémon, también fue criticada por un evento que debía celebrarse en el Santuario Yasukuni. El templo honra a los japoneses caídos en guerra, incluyendo a algunos que China considera criminales de guerra. ..."
No, solo japón NO los considera criminales de guerra, el libro de estilo debe de estar roto si tipos que hicieron vomitar a nazis convencidos no se les puede llamar criminales de guerra, con los rusos son menos cínicos... ¿A… » ver todo el comentario