edición general
5 meneos
31 clics
Por qué China está castigando a Japón en medio del deterioro de la relación entre ambos países

Por qué China está castigando a Japón en medio del deterioro de la relación entre ambos países

Desde que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, hizo comentarios que llevaron las relaciones con China a su nivel más bajo en años, Pekín ha aumentado la presión por diversas vías. Lo ha hecho enviando buques de guerra, restringiendo las exportaciones de tierras raras, frenando el turismo chino, cancelando conciertos e incluso recuperando a sus pandas.

| etiquetas: china , japon , tensión , relaciones
4 1 0 K 91 china
8 comentarios
4 1 0 K 91 china
pitercio #1 pitercio
Japón es franquicia yankee y está en el hostigamiento a China, no esperarían que fuera gratis.
7 K 92
JackNorte #2 JackNorte *
China tiende a responder a las injerencias de otros estados sobre lo suyo, igual que supongo que cuarquier superpotencia.
Eso si no invadira Japon como otras superpotencias harian.
3 K 57
LinternaGorri #3 LinternaGorri
#2 China tiende a responder a las injerencias de otros estados sobre lo suyo, igual que supongo que cuarquier superpotencia.
Has hilado muy fino, eh! Que fácil es hacer chistes de Europa
1 K 26
JackNorte #5 JackNorte
#3 No era mi intencion pero la realidad da para demasiadas interpretaciones.
2 K 37
platypu #4 platypu *
#2 Que injerencia, sorprendenos
1 K 27
Gry #8 Gry *
#4 La presidenta de Japón dijo básicamente que si China invadía Taiwán les declaraban la guerra.

efe.com/mundo/2025-12-05/taiwan-apoyo-primera-ministra-japon/
2 K 48
#6 chocoleches
Takaichi, la versión japonesa de Trump, se reunió con líderes independentistas de Taiwan el año pasado, y lo publicó en redes sociales.

Recientemente, dijo que estaban listos para intervenir militarmente sobre Taiwan en una invasión China, alegando autodefensa.

Si eso no es meter las narices donde nadie les ha llamado... (Japón no reconoce a Taiwan como estado, son igual de cobardes que Estados Unidos)
2 K 39
placeres #7 placeres *
... La BBC tocando los cojones otra vez.
"....Pokémon, también fue criticada por un evento que debía celebrarse en el Santuario Yasukuni. El templo honra a los japoneses caídos en guerra, incluyendo a algunos que China considera criminales de guerra. ..."
No, solo japón NO los considera criminales de guerra, el libro de estilo debe de estar roto si tipos que hicieron vomitar a nazis convencidos no se les puede llamar criminales de guerra, con los rusos son menos cínicos... ¿A…   » ver todo el comentario
1 K 23

menéame