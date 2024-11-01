edición general
4 meneos
44 clics
China encuentra una nueva y costosa forma de promover el empuje global del yuan de Xi

China encuentra una nueva y costosa forma de promover el empuje global del yuan de Xi

Un número creciente de países están aprovechando la financiación china más barata a través de bonos.

| etiquetas: china , financiación , países , yuan , xi , economía , fortaleza
3 1 0 K 49 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 49 actualidad
Gry #1 Gry
Hicieron préstamos en dólares y ahora esos países van a poder pagarlos en yuanes.

Las industrias chinas pueden comprarles materias primas directamente en yuanes, parte de ellos irán a pagar las deudas y la otra parte para comprar productos manufacturados de China eliminando trabas al comercio.
2 K 42
#2 bibubibu
Una buena noticia desde luego.
0 K 7

menéame