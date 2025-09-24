edición general
China emerge en la lucha climática y promete por primera vez recortar sus emisiones

China se ha comprometido este miércoles ante las Naciones Unidas a recortar sus emisiones de efecto invernadero entre un 7% y un 10% en 2035 y a dar un nuevo impulso a las energías renovables en lo que supone un espaldarazo al Acuerdo de París en contraposición a los ataques a la ciencia y a la ONU lanzados solo un día antes por Donald Trump. Es la primera vez que China, el primer emisor mundial, se compromete a una reducción concreta de sus gases de efecto invernadero en el marco de las negociaciones climáticas...

cocolisto #2 cocolisto
Mientras la irrelevancia de la UE no toca techo:
"Entre todos los planes que no han llegado a tiempo, el que ha creado un mayor vacío ha sido la de la Unión Europea, que durante meses ha ido postergando el acuerdo sobre su nuevo objetivo de recorte de emisiones para 2035. El avance de la ultraderecha, que además de llegar a los Gobiernos de algunos de los Veintisiete está haciendo virar a los conservadores clásicos hacia posturas menos ambiciosas en lo medioambiental, está en gran medida…   » ver todo el comentario
#4 silzul
#2 La UE viene reduciendo las emisiones de CO2 desde hace años... Principalmente, por los cambios de sectores productivos, la apuesta verde y aumento de la eficiencia.... Y eso a costado desarrollo económico por una apuesta de sosteniblidad (y salud de paso).

Que China frente a la estupidez de Trump va asumir su responsabilidad y está liderando muchos sectores fundamentales para la lucha climática como las renlfabmes y se compromete a reducirlas. De puta madre.

Pero, tampoco seamos demagogos de que Europa no ha hecho nada. Cuando durante muchas décadas fuimos pioneros en muchas politicas y programas ambientales. Por no decir las empresas que desarrollaron y posibilitaron la eólica como energía rentable etc..
cocolisto #5 cocolisto
#4 Lo hecho hecho está y nadie lo discute.Estamos hablando de futuro y es ahí donde la UE está desaparecida o cediendo ante los grandes grupos automovilísticos y retardando o subiendo el tope de emisiones por ejemplo.
Andreham #1 Andreham
Pues habrá que agarrarse los machos cuando las mierdas de Aliexpress ya no cuesten 2 euros y estén aquí en 10 días; sino que cuesten 10€ y estén aquí en 25 días.
#3 arreglenenlacemagico
#1 si esta en ali express por 2 en amazon esta por 10 no te preocupes que esa situacion ya la vives
