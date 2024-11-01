·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4540
clics
Inquiokupas
4386
clics
El aficionado del Real Madrid expulsado por hacer el saludo nazi: "Tengo dos negros adoptados"
3569
clics
Eclipse Solar Total de 2026 en España
4718
clics
El deficiente sistema de ocultación en algunos documentos del 23F desclasificados permite conocer el texto tapado
3754
clics
El satélite Copernicus revela una transformación sorprendente en Marruecos
más votadas
344
La familia de la relatora de la ONU Francesca Albanese denuncia a Donald Trump en un tribunal de EEUU
293
Vox, único partido del Congreso que vota en contra de la subida de las pensiones
306
Los videos que muestran cómo soldados israelíes disparan a un adolescente palestino y se quedan viéndolo morir desangrado
422
La mala suerte persigue a Ayuso
578
La matriz alemana de Quirónsalud celebra que su negocio en España crece un 11%, tras un pago de casi 500 millones del Gobierno de Ayuso
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
92
clics
¿China, EE. UU. o la Unión Europea? Quién dominó el mundo en 2024
Mapas que muestran cuál de estos tres actores ha sido el socio comercial más importante para cada país en 2000 y 2024.
|
etiquetas
:
balanza comercial
,
geopolítica
,
comercio
,
siglo xxi
1
1
0
K
14
Mapas
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
14
Mapas
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
strike5000
La UE ya te digo yo que no.
0
K
11
#1
Cuñado
Relacionado:
www.meneame.net/m/Mapas/dominio-comercial-china-estados-unidos-2000-20
0
K
9
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente