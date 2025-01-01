China desarrolla el primer dron VTOL con motor a chorro que convierte cualquier buque de guerra en una base aérea

Está impulsado por un motor a chorro, algo que hasta ahora parecía imposible implantar en este tipo de naves. Al utilizar propulsión a chorro real, puede superar en velocidad y capacidad a modelos estadounidenses como el XQ-58A Valkyrie, que necesita pistas muy largas para poder despegar. Es decir, esto permite que cualquier buque de guerra, fragatas o destructores puedan convertirse en una pequeña base aérea.