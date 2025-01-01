edición general
China desarrolla el primer dron VTOL con motor a chorro que convierte cualquier buque de guerra en una base aérea

Está impulsado por un motor a chorro, algo que hasta ahora parecía imposible implantar en este tipo de naves. Al utilizar propulsión a chorro real, puede superar en velocidad y capacidad a modelos estadounidenses como el XQ-58A Valkyrie, que necesita pistas muy largas para poder despegar. Es decir, esto permite que cualquier buque de guerra, fragatas o destructores puedan convertirse en una pequeña base aérea.

cosmonauta #1 cosmonauta
Alguno se arrepentirá pronto de haber desguazado el Príncipe de Asturias, en la época de los drones.
WcPC #2 WcPC
#1 En parte si, pero realmente esto hace que cualquier barco se vuelva un portaaviones, el Príncipe de Asturias valía para los drones actuales, los de la siguiente generación se podrían lanzar desde lanchas motoras.
cosmonauta #6 cosmonauta *
#2 No sé. Yo de temas militares tengo poca idea pero me parece una vida muy corta la que ha tenido ese portaviones y creo que podría haber tenido un buen uso hoy día
WcPC #7 WcPC *
#6 En eso podemos estar de acuerdo, ya que lo teníamos, desmantelarlo no tenía mucho sentido...
Otras naves llevan 45 o 50 años activas, esta no llegó a 25, pero para un buque de guerra no es poco tiempo, es poco para un país que no tenía otra plataforma similar, significa perder una capacidad para el país...
Edito: Se me olvidaba el Juan Carlos I...
Si que tenemos algo similar.

Por otro lado, piensa que un portaaviones es un sistema ofensivo (para atacar) y de largo a muy largo…   » ver todo el comentario
daTO #8 daTO
#6 creo que el tema iba más de sobres que de la vida útil del barco. Es lo que tiene, tener un ejército franquista y corrupto hasta la médula,
#9 diablos_maiq *
#1 #6 es que ahora es rey, había quedado totalmente obsoleto
Asimismov #5 Asimismov
Enhorabuena a los premiados.
azathothruna #3 azathothruna
Casi no-noticia
Los chinos casi que inventaron las tacticas de la zerg rush (si el enemigo tiene 50 unidades, tu haz mil y pasales por encima)
WcPC #4 WcPC
#3 Esta noticia no va de eso, va de que han podido miniaturizar una cosa que no se había podido hacer antes.
