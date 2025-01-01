edición general
3 meneos
6 clics
China defiende su relación económica y energética con Rusia ante la amenaza de aranceles

China defiende su relación económica y energética con Rusia ante la amenaza de aranceles

La postura del gigante asiático sobre temas relevantes es coherente y clara. "La cooperación económica, comercial y energética habitual de China con países de todo el mundo, incluida Rusia, es legítima y legal", ha defendido el funcionario chino. De este modo, el portavoz del Ministerio chino ha asegurado que Pekín seguirá adoptando "medidas razonables de seguridad energética" basadas en los intereses nacionales de China.

| etiquetas: china , europa , eeuu , rusia , ucrania , india , comercio , aranceles
3 0 0 K 50 actualidad
3 comentarios
3 0 0 K 50 actualidad
#3 jaramero
USA quiere putear a Rusia por haberles ganado en Ucrania y no sabe cómo.

El mercado americano ya no es tan relevante y todo el mundo salvo la UE se está pasando por el forro las amenazas del señor orange.

Ojalá viéramos a los líderes españoles reaccionar como los chinos.
1 K 18
Tontolculo #1 Tontolculo
EEUU abriéndole las puertas de par en par a China, para que domine el mundo
0 K 10
#2 marcotolo
china, india, brasil y cualquier economia que valore a sus ciudadanos....
que unos imbeciles extranjeros decidan que se hace o no con tus relaciones economicas,
solo lo permiten otros personajes aun mas imbeciles
0 K 10

menéame