China defiende su relación económica y energética con Rusia ante la amenaza de aranceles

La postura del gigante asiático sobre temas relevantes es coherente y clara. "La cooperación económica, comercial y energética habitual de China con países de todo el mundo, incluida Rusia, es legítima y legal", ha defendido el funcionario chino. De este modo, el portavoz del Ministerio chino ha asegurado que Pekín seguirá adoptando "medidas razonables de seguridad energética" basadas en los intereses nacionales de China.