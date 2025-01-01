China defiende su relación económica y energética con Rusia ante la amenaza de aranceles

La postura del gigante asiático sobre temas relevantes es coherente y clara. "La cooperación económica, comercial y energética habitual de China con países de todo el mundo, incluida Rusia, es legítima y legal", ha defendido el funcionario chino. De este modo, el portavoz del Ministerio chino ha asegurado que Pekín seguirá adoptando "medidas razonables de seguridad energética" basadas en los intereses nacionales de China.
El mercado americano ya no es tan relevante y todo el mundo salvo la UE se está pasando por el forro las amenazas del señor orange.
Ojalá viéramos a los líderes españoles reaccionar como los chinos.
que unos imbeciles extranjeros decidan que se hace o no con tus relaciones economicas,
solo lo permiten otros personajes aun mas imbeciles