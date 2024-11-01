edición general
China convoca 38.100 plazas en una oposición con 4 millones de aspirantes

Más de 3,7 millones de chinos se preparan para una de las oposiciones más competitivas del país.

#1 doramono *
unos pocos viven del estado y el estado vive de unos pocos.
#2 rargueso
¿Y de que es la oposición? No lo dice la noticia
#3 endy
#2 al gobierno chino seguro que no
tintodeverano #5 tintodeverano
#3 Al contrario. Todos los altos cargos del PC chino de hoy comenzaron en un puesto similar al de la oposición de este examen. El ascenso nunca es rápido y sólo los más capaces llegan arriba.

Otra cosa es que como requisito adicional haya que ser un adepto absoluto al ideario del partido, pero meritocrático, hasta puntos difíciles de comprender para los que estamos acostumbrados a la política occidental, es.
#6 endy *
#5 me refería a formar parte de la oposición al gobierno :troll:
