edición general
1 meneos
8 clics

China asegura haber creado un revestimiento transparente que convierte ventanas en paneles solares

Se trata de un revestimiento transparente capaz de convertir las ventanas convencionales en paneles fotovoltaicos sin alterar su estética ni su luminosidad. El recubrimiento busca aprovechar superficies ya existentes en edificios para generar electricidad limpia. El sistema, denominado CUSC, actúa desviando determinados fotones hacia los bordes del cristal. Allí se instalan celdas solares que transforman la luz en energía eléctrica, mientras que el resto del espectro visible atraviesa la ventana.

| etiquetas: china , energía solar , ventanas , revestimiento , transparente
1 0 0 K 20 tecnología
1 comentarios
1 0 0 K 20 tecnología
reithor #1 reithor
Anda coño, como los cristales fotovoltaicos que inventó Michael Gratzel hace 30 años
0 K 12

menéame