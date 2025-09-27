China apuesta por la reducción de emisiones mientras en Estados Unidos y Europa avanza la reacción contra la agenda climática

2024 fue el año más caluroso de la historia y, por primera vez, por encima de los 1,5 grados preindustriales: los 10 años que nos separan de 2015 han sido, todos y cada uno de ellos, los más calurosos desde que hay registros. La insuficiencia de los esfuerzos globales está teniendo consecuencias a la vista de todos. La rebajae China, de entre un 7% y un 10% para 2035, es francamente insuficiente para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, pero sí muestra la creciente confianza de Pekín entre la compatibilidad de la energía verde