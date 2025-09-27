edición general
China apuesta por la reducción de emisiones mientras en Estados Unidos y Europa avanza la reacción contra la agenda climática

2024 fue el año más caluroso de la historia y, por primera vez, por encima de los 1,5 grados preindustriales: los 10 años que nos separan de 2015 han sido, todos y cada uno de ellos, los más calurosos desde que hay registros. La insuficiencia de los esfuerzos globales está teniendo consecuencias a la vista de todos. La rebajae China, de entre un 7% y un 10% para 2035, es francamente insuficiente para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, pero sí muestra la creciente confianza de Pekín entre la compatibilidad de la energía verde

Toponotomalasuerte
En un sitio hay progreso y en otro está de moda la regresía.
1 K 29
Ethereum
La hipocresía de occidente delegando las emisiones a China es sólo comparable a la hipocresía de China haciendo ver que le preocupa reducirlas.
0 K 7
Don_Pixote
Hombre, es que algunos han estado más vagos que otros haciendo los deberes
0 K 7
Verdaderofalso
#1 es lo que tiene deslocalizar toda la industria capitalista posible a China durante lustros
0 K 20

