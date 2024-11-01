China anuncia más controles a exportación de tecnologías

China representa alrededor del 60 % de la producción minera mundial y el 90 % de la producción de imanes permanentes y procesados. "Por algún tiempo, organizaciones e individuos del exterior han transferido o suministrado (...) productos controlados de tierras raras para su uso directo o indirecto en áreas sensibles como operaciones militares", afirmó un portavoz del ministerio en un comunicado. Tal práctica ha causado "daño significativo o amenazas potenciales a la seguridad e intereses nacionales de China...