China acelera compras de soja argentina tras baja de retenciones de Milei

China acelera compras de soja argentina tras baja de retenciones de Milei

China compró diez cargamentos de soja argentina tras la suspensión temporal de retenciones. La medida vuelve más atractivo el grano local frente al estadounidense.

china , eeuu , argentina , milei , compras , soja
jm22381 #2 jm22381
EEUU subvencionando indirectamente la compra de soja argentina por China {0x1f64a}
#1 Marisadoro *
