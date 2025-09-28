China abrió al tráfico el puente más alto del mundo

“La apertura del Puente del Gran Cañón de Huajiang reduce el tiempo de traslado de un lado al otro de dos horas a dos minutos” Con 625 metros de caída vertical entre la calzada y el río, se impone sobre una lista dominada casi en su totalidad por otras obras chinas. El desfiladero sobre el que se levanta el puente, conocido como el Gran Cañón de Huajiang, forma parte del sistema montañoso y kárstico del suroeste chino, una región de profundos valles y gargantas por donde discurre el río Beipan.