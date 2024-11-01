Los Chikos del maíz - T.E.R.R.O.R.I.S.M.O. con Habeas Corpus  

Clip extraído de su CD+DVD "Terrorismo es la banca, las multinacionales Terrorismo es la tortura de animales, el bipartidismo Los paraísos fiscales, el neoliberalismo Imitar la vida de otros y no ser uno mismo Terrorismo es capitalismo, barbarie Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz en la calle Corporativismo que escupe a la historia Terrorismo es Manuel Fraga, asesinando en Vitoria Y gloria a los caídos, y muerte a los traidores Terrorismo genocida es el Trío de las Azores