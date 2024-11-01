Una chica deja a Javier Negre por los suelos hablando de la muerte de Charlie kirk  

Javier Negre salió a la calle para hablar de la muerte de Charlie Kirk… y terminó siendo ridiculizado por una chica que le dio la respuesta más demoledora: “Con tu discurso de armas, al final has sido esclavo de él.” En este vídeo analizamos ese momento y lo que revela sobre la derecha mediática: no les importa la vida de Kirk, lo único que buscan es alimentar su narrativa. Porque mientras lloran esta tragedia, miran hacia otro lado cuando: