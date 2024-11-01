Una chica deja a Javier Negre por los suelos hablando de la muerte de Charlie kirk  

Javier Negre salió a la calle para hablar de la muerte de Charlie Kirk… y terminó siendo ridiculizado por una chica que le dio la respuesta más demoledora: “Con tu discurso de armas, al final has sido esclavo de él.” En este vídeo analizamos ese momento y lo que revela sobre la derecha mediática: no les importa la vida de Kirk, lo único que buscan es alimentar su narrativa. Porque mientras lloran esta tragedia, miran hacia otro lado cuando:
Por lo demás más razón que un santo, si defiendes que el derecho a portar armas vale más que las miles de muertes que se producen en EEUU y te matan de un tiro, entonces has vivido y muerto según tus principios. Ahora su familia estará hundida, pero que piensen que su muerte es un pequeño peaje que hay que pagar para que millones porten armas.
No podía ser de otra manera.