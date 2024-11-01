edición general
29 meneos
278 clics
Una chica deja a Javier Negre por los suelos hablando de la muerte de Charlie kirk

Una chica deja a Javier Negre por los suelos hablando de la muerte de Charlie kirk  

Javier Negre salió a la calle para hablar de la muerte de Charlie Kirk… y terminó siendo ridiculizado por una chica que le dio la respuesta más demoledora: “Con tu discurso de armas, al final has sido esclavo de él.” En este vídeo analizamos ese momento y lo que revela sobre la derecha mediática: no les importa la vida de Kirk, lo único que buscan es alimentar su narrativa. Porque mientras lloran esta tragedia, miran hacia otro lado cuando:

| etiquetas: javier negra , muerte , charlie , kirk
24 5 6 K 146 politica
13 comentarios
24 5 6 K 146 politica
Comentarios destacados:    
vicus. #4 vicus. *
Los tiene cuadrados, irse a los USA apedillándose "Niger" arriesgándose a ser deportado, y ser apedreado por la gente de allí, por lo gilipollas y repulsivo que es.
2 K 60
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#4 y encima el mote de “el condenas” xD
0 K 20
Sandman #9 Sandman
#4 Es que en Argentina ya le descubrieron la tontería y se ha tenido que ir a otro sitio donde no le conozcan todavía.
2 K 44
#6 poxemita
#0 le has preguntado el pronombre?

Por lo demás más razón que un santo, si defiendes que el derecho a portar armas vale más que las miles de muertes que se producen en EEUU y te matan de un tiro, entonces has vivido y muerto según tus principios. Ahora su familia estará hundida, pero que piensen que su muerte es un pequeño peaje que hay que pagar para que millones porten armas.
2 K 40
kevers #13 kevers *
#6 el que no se consuela es porque no quiere. Ese hombre, desconocido hasta hace dos días, ha muerto con honor. Ya podían seguir el ejemplo sus camaradas
0 K 11
Torrezzno #2 Torrezzno
Que racista llamarle negra
0 K 17
Gadfly #5 Gadfly
deja por los suelos, sensacionalismo
2 K 16
oghaio #7 oghaio
#5 Quizás tenía que haber puesto "deja en evidencia", pero el video es buenísimo. Demuestra claramente la forma de actuar de Negre y de como intenta manipular a la entrevistada. Pero primero ella y luego su compañero se dan cuenta de que la entrevista es de mala fe y se lo dicen en la cara. :clap: :clap: :clap:
4 K 85
#10 Leon_Bocanegra
#7 le da igual, va haciendo esos comentarios en noticias que perjudiquen a sus jefes. En la de Mazón ha puesto más o menos la misma mierda.
3 K 51
comadrejo #12 comadrejo
#10 Catalanofachas powered. :troll: :troll:

No podía ser de otra manera.
1 K 28
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones *
#5 Sí, porque realmente lo entierra bajo las excreciones de su propia miseria moral.
0 K 12
#3 Leon_Bocanegra
Javier Racializada.
0 K 12
#1 Hollywoodlandia
Derechos humanos y paz solo para quien me guste a mi
0 K 7

menéame