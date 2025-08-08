edición general
10 meneos
29 clics
El chef Jordi Cruz opina sobre la jornada laboral de sus camareros: “Nos ha costado pasar de 14 a 8 horas diarias”

El chef Jordi Cruz opina sobre la jornada laboral de sus camareros: “Nos ha costado pasar de 14 a 8 horas diarias”

El cocinero destaca como algo excepcional en el sector que se respete la jornada máxima de ocho horas de los contratos, aunque admite que esto no siempre ha sido así en sus propios restaurantes. De hecho, menciona que “les ha costado” rebajar a las ocho horas diarias las jornadas de 14 horas que antes cumplían sus trabajadores.

| etiquetas: jordi cruz , trabajo , horas extra
8 2 1 K 88 actualidad
13 comentarios
8 2 1 K 88 actualidad
Comentarios destacados:      
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
Les ha costado... dinero, porque han tenido que contratar a mas camareos para hacer las 6 horas restantes
7 K 91
Top_Banana #8 Top_Banana
#1 Y más dinero le tendría que costar. No hay manera legal para que un trabajador haga 14h diarias.

Está reconociendo que ha sido un explotador y habría que comprobar si no lo sigue siendo.
3 K 51
calde #12 calde *
#8 Es más, yo diría que igual aún debería tener cierta visita por su restaurante, me da que le ha costado mucho esfuerzo ese cambio...
1 K 30
Mark_ #2 Mark_ *
Le ha costado porque ha pasado de tener esclavos a trabajadores y ha tenido que pagarles sueldos decentes y acordes a las horas trabajadas, porque si por esa gente fuera los tendría a cuencos de pan duro y agua sucia a cambio de "hacer currículum".

Y será de los que diga que vivimos en una dictadura comunista...Ojalá un poco de comunismo del potente para estos esclavistas.
5 K 68
#5 yukatan *
y mira que no le creo... me gustaría que hablara algún currante de sus cocinas y no el, que este pinta que no tiene abuela.

Edito: Despues de terminar de leer el articulo, esta claro que miente xD "Los jovenes no quieren trabajar de camareros", "nos cuesta mucho encontrar gente", "pagamos bien" y "trabajan 8 horas". Es que unas frases anulan a las siguientes, miente xD
4 K 52
Mark_ #11 Mark_
#5 quien haya pasado por esas cocinas lo ha hecho, primero, tras haber estudiado algo reglado y haberse trabajado bien las entrevistas de trabajo para llegar hasta ahí. Ese tipo de trabajadores NUNCA se va a señalar quejándose públicamente de algo así porque saben que si quieren ir a otros sitios de prestigio, los empleadores van a buscar información sobre ellos y darán con las críticas.

Y si, claro que miente, como todo empresaurio que vive a costa del esfuerzo de los demás.
1 K 22
frg #6 frg *
#teahorrounclick

Antes mis esclavos no levantaban cabeza, pero ahora no quieren trabajar por cuatro perras, ni siquiera sólo las ocho horas que tocan.

Nota: Este es el Jordi Cruz malo. El otro, el bueno parece una bellísima persona.  media
3 K 45
#4 Suleiman
Todo esto lo cuenta desde su mansion....
1 K 28
frg #9 frg
#4 Su mansión, alicatada de cráneos de antiguos cocineros de su restaurante
1 K 28
ChatGPT #7 ChatGPT
en qué mundo vivirá el tio para pensar que esas declaraciones le dejan en buen lugar
1 K 20
Jointhouse_Blues #10 Jointhouse_Blues
Propongo una quedada de meneantes para una comilona con su posterior simpa en su restaurante.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Come Mister tally man, tally me banana
(Daylight come and we want go home)
0 K 10
alpoza #13 alpoza
nos ha costado y aun no lo hemos conseguido.
0 K 10

menéame