El chef Jordi Cruz opina sobre la jornada laboral de sus camareros: “Nos ha costado pasar de 14 a 8 horas diarias”

El cocinero destaca como algo excepcional en el sector que se respete la jornada máxima de ocho horas de los contratos, aunque admite que esto no siempre ha sido así en sus propios restaurantes. De hecho, menciona que “les ha costado” rebajar a las ocho horas diarias las jornadas de 14 horas que antes cumplían sus trabajadores.
Está reconociendo que ha sido un explotador y habría que comprobar si no lo sigue siendo.
Y será de los que diga que vivimos en una dictadura comunista...Ojalá un poco de comunismo del potente para estos esclavistas.
Edito: Despues de terminar de leer el articulo, esta claro que miente "Los jovenes no quieren trabajar de camareros", "nos cuesta mucho encontrar gente", "pagamos bien" y "trabajan 8 horas". Es que unas frases anulan a las siguientes, miente
Y si, claro que miente, como todo empresaurio que vive a costa del esfuerzo de los demás.
Antes mis esclavos no levantaban cabeza, pero ahora no quieren trabajar por cuatro perras, ni siquiera sólo las ocho horas que tocan.
Nota: Este es el Jordi Cruz malo. El otro, el bueno parece una bellísima persona.
