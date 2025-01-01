edición general
7 meneos
247 clics

Un chef explica por qué muchos hosteleros no quieren ver ni en pintura a los españoles en sus restaurantes

"Como muchas personas están acostumbradas a hacer mierda, se le quejan los españoles y se terminan quejando del cliente español. Si vas a sitios de hostelería casi ninguno quiere trabajar con españoles", ha apostillado.

| etiquetas: chef , hosteleros , españoles
6 1 2 K 49 ocio
6 comentarios
6 1 2 K 49 ocio
#1 Quienmesalvara
Es decir, porque sabemos distinguir una buena comida de bazofia preparada para engañar a turistas. Somos los mejores.
4 K 66
efectogamonal #5 efectogamonal
El español de a pie es clase obrera, sabe perfectamentelo que es comer muy bien en casa por cuatro duros, así que se ha vuelto más exigente al la hora de salir fuera a comer de manera extraordinaria y gastarse un dinero que va a necesitar para otras cosas.

La mayoria de los turistas que vienen también son clase obrera, que tienen un nivel de vida mucho más alto en su pais, pero que les sale regalado venir aquí, ahora que los hosteleros estan subiendo los precios, estan notando que estos se van…   » ver todo el comentario
2 K 50
#2 Hombre_de_Estado
Es que hay países donde directamente ni pillan la broma de la mítica escena de Charlot comiéndose una suela de zapato cocida...
0 K 20
javierchiclana #4 javierchiclana
Demasiada "mierda" :-/
0 K 19
#3 diablos_maiq
Se ve que trabaja en una zona tomada por británicos.
0 K 10
#6 Tiranoc
La noticia es spam de su negocio.
0 K 8

menéame