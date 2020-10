Buenas, soy Emilio Calatayud. Tengo el mejor trabajo del mundo. Cada día que pasa estoy más convencido de ello. Hoy un chaval me ha pedido que lo encierre con un rap. Estos son algunos de los versos que ha escrito: “Como mi madre me dice es hora de cambiar las cosas, echar narices, echar raíces, caminar siempre sin dejar cicatrices”. “Esto va a ser duro, pero es la última carta que a mí me puede salvar el culo, porque el siguiente paso ya es el trullo”.