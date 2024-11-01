·
6
meneos
18
clics
Chats: Cómo Putin libra su guerra de desinformación en las calles de Viena (DE)
Los agentes de Moscú se hacen pasar por nazis ucranianos, pintan graffitis antirrusos y cubren Viena con pegatinas. Objetivo: La confianza en Ucrania debería desaparecer.
|
etiquetas
:
desinformación
,
nazis
,
servicio secreto
5
1
6
K
15
actualidad
5 comentarios
5
1
6
K
15
actualidad
#2
tul
El nivel de la propaganda occidental cada día es mas patetico
4
K
57
#4
HeilHynkel
#2
Es un trol recién creado para echar mierda.
www.meneame.net/user/_2761/history
4
K
57
#3
Bravok1
En cambio occidente,seres de luz venidos del cielo por mandato divino no hacen propaganda ni nada.....lo de que los patriots, f-16, leopards, abrhams iban a dar un giro total y superaluciante al conflicto y que Ucrania iba a vencer a Rusia....eran comentarios de nada.....un pequeño error....occidente nunca hace propaganda, ni siquiera realizó ningún genocidio contra Irak basado en propaganda falsa de mierda con la que asesinaron a cientos de miles de niños...Son seres de luz, gente de bien que solamente está hundiendo a Europa...pero nada...todo bien....Rusia mala malisima....
2
K
33
#1
_2761
Sorpresón:
En marzo de 2025, la Dirección de Seguridad e Inteligencia del Estado (DSN) detonó una pequeña bomba: se había descubierto una extensa campaña de desinformación rusa en Austria. Su objetivo: “manipular la opinión pública y política en detrimento de Ucrania y en beneficio de Rusia”. Otra pieza del rompecabezas de la guerra híbrida de Vladimir Putin contra Occidente, que se desarrolla en muchos niveles.
1
K
23
#5
Baneado_por_sincero
Pero qué puta mierda de envío es este?
Al saco del BULO....
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
