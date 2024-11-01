edición general
Chats: Cómo Putin libra su guerra de desinformación en las calles de Viena (DE)

Los agentes de Moscú se hacen pasar por nazis ucranianos, pintan graffitis antirrusos y cubren Viena con pegatinas. Objetivo: La confianza en Ucrania debería desaparecer.

El nivel de la propaganda occidental cada día es mas patetico
#2

Es un trol recién creado para echar mierda.

En cambio occidente,seres de luz venidos del cielo por mandato divino no hacen propaganda ni nada.....lo de que los patriots, f-16, leopards, abrhams iban a dar un giro total y superaluciante al conflicto y que Ucrania iba a vencer a Rusia....eran comentarios de nada.....un pequeño error....occidente nunca hace propaganda, ni siquiera realizó ningún genocidio contra Irak basado en propaganda falsa de mierda con la que asesinaron a cientos de miles de niños...Son seres de luz, gente de bien que solamente está hundiendo a Europa...pero nada...todo bien....Rusia mala malisima....
Sorpresón:
En marzo de 2025, la Dirección de Seguridad e Inteligencia del Estado (DSN) detonó una pequeña bomba: se había descubierto una extensa campaña de desinformación rusa en Austria. Su objetivo: “manipular la opinión pública y política en detrimento de Ucrania y en beneficio de Rusia”. Otra pieza del rompecabezas de la guerra híbrida de Vladimir Putin contra Occidente, que se desarrolla en muchos niveles.
Pero qué puta mierda de envío es este?
Al saco del BULO....
