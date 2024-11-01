edición general
¿Por qué ChatGPT Plus cuesta diferente en cada país?

Este artículo explora por qué los precios de ChatGPT Plus varían en diferentes países, y cómo OpenAI adapta su estrategia de precios según el mercado local. ¿Por qué no todos los países pagan lo mismo por el servicio?

hdblue
Te ahorro un click a una mierda de artículo generado por IA por la persona que ha enviado el post #0 .

Desde hace muchos años se optimizan los precios de los productos online para distintos países, puesto que el poder adquisitivo cambia mucho.
Y no es por qué alguien en Nigeria no puede pagar más, es por qué a alguien en Alemania se le puede sacar más beneficio.
encurtido
Pues como la mayoría de servicios de suscripción. Cualquier Netflix, retransmisiones deportivas, etc. hacen igual.
arreglenenlacemagico
precios regionales se llaman te ahorro el click
