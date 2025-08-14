·
Chat GPT 5: La IA que debería tener nivel de doctorado, no es capaz de etiquetar un mapa
Siguen las críticas a OpenAI por su fracaso en el lanzamiento de GPT-5. Esto tiene pinta de que va a ser un duro golpe para la compañía. Veremos si se recupera
relacionadas
#6
makinavaja
Pues tiene una inteligencia al nivel medio de los estadounidenses...
2
K
43
#2
ChatGPT
Gpt5 solo se ha sacado para hacer la rima
2
K
38
#7
Alcalino
*
Es que la gente no ha entendido todavía como funcionan los LLMs por dentro.
Están diseñados para que sus respuestas
parezcan
creíbles, pero no significa que lo sean.
Simplemente sucede que en muchos casos, lo que parece y lo que es, coincide, y creemos que esos modelos funcionan bien.
Son como ese cuñado sabelotodo que tiene respuestas para todas las preguntas, aunque la mitad de las veces su respuesta estén totalmente equivocadas
2
K
33
#1
Feliberto
Errónea, está comparando un modelo de lenguaje con uno de creación de imágenes.
1
K
19
#5
xeldom
*
#1
Sabes que Chagpt hace ya un par de modelos (al menos) que incorporó para crear imágenes a DALL·E 3 (y sus evoluciones).
Es lo que uso para generar la mayoría de imágenes que uso en mi trabajo, y es top
0
K
10
#9
rojo_separatista
#5
, esto no significa que lo que se esté evaluando cuando le pasas una imagen sea la versión más potente del razonador, que es la que en teoría tiene nivel de doctorado. La falta de rigurosidad del periodista es de traca, pero quien tiene la culpa de todo esto es OpenAI y su falta de claridad.
0
K
10
#8
rojo_separatista
*
La culpa de todo eso es de OpenAI, pero no porque su modelo sea malo, que no lo es, sino por presentar las cosas con oscurantismo y con el culo. A estas alturas creo que ni siquiera se sabe si GPT-5 es multi-modal o te enruta a otro modelo cuando le pasas una imagen. Mi apuesta es que es otro modelo, porque en el catálogo de APIs, ninguna variante de GPT-5 admite imágenes como input, así que realmente lo que se está evaluando cuando se le pasa una imagen no es este modelo. En todo caso, la…
» ver todo el comentario
0
K
10
#3
omega7767
Al final va a tener razón Sam Altman cuando decía que iban a despedir programadores...pero igual los programadores de chatgpt
0
K
10
#4
donchan
Lo del "nivel de doctorado" es una frase de marketing. Para justificarla, contrataron a doctores (en lo que sea) y los pusieron a etiquetar cosas, que es el trabajo habitual de entrenamiento de un LLM. Como que los entrenadores son doctores, dicen lo del "nivel de doctorado", pero no hay nada especial ni inusual ahí. Es un entrenamiento vulgar, marketing aparte.
0
K
7
#10
rojo_separatista
#4
, no, no es verdad. Se dice esto porque hay benchmarks especializados que comparan el desempeño de estos modelos con el de doctores humanos en varios problemas de razonamiento, el principal de ellos es el GPQA.
0
K
10
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
