Chasiv-Yar y la derrota ucraniana en el Donbás

Chasiv-Yar y la derrota ucraniana en el Donbás  

El control ruso pleno de Chasiv-Yar provoca un efecto dominó en el control del Donbás.

Beltenebros #1 Beltenebros
Qué buena la descripción que hace "Zarzovs" de la foto inicial, en la que aparece el pequeño dictador de Kiev.
xeldom #5 xeldom
#1 Podían haber apagado las luces y haberle puesto un casco al "cocas" para hacer mejor el paripé xD
Beltenebros #9 Beltenebros *
#5
Sí, habría quedado aún más gracioso.
Por otro lado, paripé también el de los NAFOs y sus trolentarios. El comando de guardia no descansa. Ya han escrito tres, y seguro que habrá más.
Pertinax #7 Pertinax
La derrota de cada dos semanas.
zentropia #2 zentropia
La victoria total de la semana
#3 Klamp
2 semanas
Don_Pixote #6 Don_Pixote
Imparables

Recordemos que Chasiv Yar se empezó a asediar en Abril 2024
#10 BurraPeideira_
Tres años para eso, eso mi primo te lo desalojaba en dos días.
Qué pringaos los rusos que son borrachos y van en burra.
Jakeukalane #4 Jakeukalane
#0 añadido icono de vídeo.
Beltenebros #8 Beltenebros *
#4
¿Se me había olvidado ponerlo?
Muchas gracias por corregirlo.
