publicadas
en cola
6
meneos
47
clics
Chasiv-Yar y la derrota ucraniana en el Donbás
El control ruso pleno de Chasiv-Yar provoca un efecto dominó en el control del Donbás.
ucrania
zelensky
proxy
otan
rusia
donbás
6
0
7
K
25
actualidad
10 comentarios
6
0
7
K
25
actualidad
#1
Beltenebros
Qué buena la descripción que hace "Zarzovs" de la foto inicial, en la que aparece el pequeño dictador de Kiev.
#5
xeldom
#1
Podían haber apagado las luces y haberle puesto un casco al "cocas" para hacer mejor el paripé
#9
Beltenebros
*
#5
Sí, habría quedado aún más gracioso.
Por otro lado, paripé también el de los NAFOs y sus trolentarios. El comando de guardia no descansa. Ya han escrito tres, y seguro que habrá más.
#7
Pertinax
La derrota de cada dos semanas.
#2
zentropia
La victoria total de la semana
#3
Klamp
2 semanas
#6
Don_Pixote
Imparables
Recordemos que Chasiv Yar se empezó a asediar en Abril 2024
#10
BurraPeideira_
Tres años para eso, eso mi primo te lo desalojaba en dos días.
Qué pringaos los rusos que son borrachos y van en burra.
#4
Jakeukalane
#0
añadido icono de vídeo.
#8
Beltenebros
*
#4
¿Se me había olvidado ponerlo?
Muchas gracias por corregirlo.
Ver toda la conversación (
comentarios)
