edición general
5 meneos
61 clics
Charo, 79 años, viuda y pensionista: ''Cobro 1.400 euros de viudedad y 900 de jubilación y me parece poco, me han rebajado 200 euros porque llego a un tope que no sé cuál es"

Charo, 79 años, viuda y pensionista: ''Cobro 1.400 euros de viudedad y 900 de jubilación y me parece poco, me han rebajado 200 euros porque llego a un tope que no sé cuál es"

"No me parece bien. Yo quiero lo justo y esto no me parece justo. Las viudas somos un colectivo al que no se tiene en cuenta sus necesidades. Somos un grupo de personas que, además de haber perdido nuestra otra mitad, tenemos que hacer frente a la soledad. Y si eso va acompañado de un no buena remuneración, el problema es gordo'', aseguraba la invitada.

| etiquetas: charo , pensión de viudedad
5 0 0 K 61 actualidad
18 comentarios
5 0 0 K 61 actualidad
Comentarios destacados:    
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones *
Esta señora, Charo Catoira, es la representación del votante medio del PP. Se queja de las pensiones, siendo además una privilegiada, pero va con el PP a muerte, quienes no dudarán en recortar la pensión de viudedad y privatizar las pensiones.

Por cierto, cobra la pensión de viudedad desde 2012 .
7 K 85
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#8 más que del votante medio diría que es de Nuevas Generaciones
0 K 11
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
#9 Nuevas Degeneraciones.
2 K 36
Budgie #2 Budgie
El nombre le viene que ni elegido
1 K 21
#5 Vamohacalmano
Lo miiiiiio paaamiiiiiiii looooomiiiiio...pamiiiiiii
1 K 17
#14 DenisseJoel
#12 Podría salir mal que les diera por delinquir y acabaran pasando 12 años de su vida en la cárcel.
0 K 11
#13 DenisseJoel
Luego que no existen las charos. :troll:
0 K 11
loborojo #1 loborojo
mínimo tres pisos alquilados
0 K 10
Budgie #3 Budgie
#1 y dos plazas de garaje
1 K 20
#11 slender_1 *
Los fachatubers de VOX hicieron burla todo el día de esta señora.

Está claro que cobra una exageración y ni PP ni PSOE van a modificar nada pero no entiendo por qué piensan que VOX (auténticos cobrapaguitas) lo va a hacer. Lo único porque no son su target electoral.
0 K 10
#17 cunaxa
#11 Está claro que cobra una exageración
No.
Cobra en función de lo que aportó la familia cuando estaban en activo.
A ver si nos enteramos que quien produce toda la riqueza de la sociedad son los trabajadores y se les debe pagar de acuerdo con ello.
0 K 8
#18 Fanpiro
Ya tiene su pensión ¿Porqué tendría que cobrar de lo que cotizó su marido? Lo que cotizó el era para el no para ella.
0 K 9
Narmer #4 Narmer
Cobra lo mismo que un funcionario de clase A que trabaja 37-40 horas semanales. O ella cobra demasiado o el funcionario muy poco.
0 K 8
#6 Vamohacalmano
#4 Ambos cobran demasiado.
1 K 17
ehizabai #12 ehizabai *
#6 Ya imagino por donde vas pero sí, sin duda. Ten a funcis que adjudican contratos de millones de euros a empresas o deciden sobre planes urbanísticos de miles de millones de euros cobrando 1500€ al mes. ¿Qué podría salir mal?
0 K 10
#16 cunaxa
#6 Bueno, eso piensas tú, que por alguna razón querrás a los trabajadores pobres. ¿ Alguna clase de odio hacia nosotros ?
Yo en cambio creo que si uno trabaja y produce, debe estar bien pagado y tener una jubilación digna al final de su vida.
No es de recibo que los españoles cobremos menos que franceses, norteamericanos o italianos por el mismo trabajo.
0 K 8
#15 cunaxa
#4 Bajó mucho los salarios el PP de Rajoy en el 2013 y siguientes años, así que ahora los sueldos son dsproporcionadamente bajos.
Habría que hacer algo por subirlos.
0 K 8
#7 Vamohacalmano
Que tiene 79 años...pero por qué le pedís que rija?!?!
0 K 7

menéame