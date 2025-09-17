Charo, 79 años, viuda y pensionista: ''Cobro 1.400 euros de viudedad y 900 de jubilación y me parece poco, me han rebajado 200 euros porque llego a un tope que no sé cuál es"

"No me parece bien. Yo quiero lo justo y esto no me parece justo. Las viudas somos un colectivo al que no se tiene en cuenta sus necesidades. Somos un grupo de personas que, además de haber perdido nuestra otra mitad, tenemos que hacer frente a la soledad. Y si eso va acompañado de un no buena remuneración, el problema es gordo'', aseguraba la invitada.