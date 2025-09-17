Charo, 79 años, viuda y pensionista: ''Cobro 1.400 euros de viudedad y 900 de jubilación y me parece poco, me han rebajado 200 euros porque llego a un tope que no sé cuál es"

"No me parece bien. Yo quiero lo justo y esto no me parece justo. Las viudas somos un colectivo al que no se tiene en cuenta sus necesidades. Somos un grupo de personas que, además de haber perdido nuestra otra mitad, tenemos que hacer frente a la soledad. Y si eso va acompañado de un no buena remuneración, el problema es gordo'', aseguraba la invitada.
Por cierto, cobra la pensión de viudedad desde 2012 .
Está claro que cobra una exageración y ni PP ni PSOE van a modificar nada pero no entiendo por qué piensan que VOX (auténticos cobrapaguitas) lo va a hacer. Lo único porque no son su target electoral.
No.
Cobra en función de lo que aportó la familia cuando estaban en activo.
A ver si nos enteramos que quien produce toda la riqueza de la sociedad son los trabajadores y se les debe pagar de acuerdo con ello.
Yo en cambio creo que si uno trabaja y produce, debe estar bien pagado y tener una jubilación digna al final de su vida.
No es de recibo que los españoles cobremos menos que franceses, norteamericanos o italianos por el mismo trabajo.
Habría que hacer algo por subirlos.