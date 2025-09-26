Charlie Sheen cuenta su primera vez y confiesa que "me he acostado con más de 47.000 mujeres"

Charlie Sheen, el que fuese el actor mejor pagado de la historia de la televisión, se ha convertido nuevamente en actualidad tras el estreno de su documental 'Alias Charlie Sheen' (Aka Charlie Sheen) en Netflix. En ese documental el famoso y controvertido intérprete de 60 años confiesa sus pecados y su tránsito por un infierno personal para sobrevivir a sus adicciones a las drogas (cocaína, crack y pastillas), alcohol y el sexo.
