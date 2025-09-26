edición general
5 meneos
50 clics

Charlie Sheen cuenta su primera vez y confiesa que "me he acostado con más de 47.000 mujeres"

Charlie Sheen, el que fuese el actor mejor pagado de la historia de la televisión, se ha convertido nuevamente en actualidad tras el estreno de su documental 'Alias Charlie Sheen' (Aka Charlie Sheen) en Netflix. En ese documental el famoso y controvertido intérprete de 60 años confiesa sus pecados y su tránsito por un infierno personal para sobrevivir a sus adicciones a las drogas (cocaína, crack y pastillas), alcohol y el sexo.

| etiquetas: pago por visión , documentales , relaciones humanas , mononucleosis
4 1 5 K 37 ocio
20 comentarios
4 1 5 K 37 ocio
Comentarios destacados:      
fareway #2 fareway
Sí, Charlie, sí...
4 K 62
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 Y se ha bebido el whisky por toneles.
0 K 13
Abrildel21 #1 Abrildel21
Un magnífico jugador de parchís.
4 K 51
#11 Barriales
#1 2.86 al dia desde los 15.
Pocas me parecen.
0 K 8
Free_palestine #7 Free_palestine
Otro Fermín Trujillo, la realidad supera la ficción xD xD xD
1 K 31
gale #14 gale
'Me acostaré con 47.000 mujeres, probaré todas las drogas, estrellaré un avión, le ganaré a Michael Jordan, haré lo que sea y nunca diré que no a nada'.
El número era una forma de decir que se ha acostado con muchas.
2 K 27
Gry #6 Gry
Una al día son 132 años.
1 K 25
#3 Leon_Bocanegra
Cuantas cada día? Tres? Había días de 1 y días que caían 12?

Pocas me parecen
1 K 16
fareway #8 fareway *
#3 Si tiene 60 años, ha vivido 21.900 días. Si empezó cuando tenía 15, se ha acostado de media con 2,86 mujeres al día (si no ha parado ni un solo día desde los 15). Creo que tira por lo alto. Yo me considero un gran comerrabos y dudo que me haya jalado más de 1200...
6 K 81
Elanarkadeloshuevos #12 Elanarkadeloshuevos
#8 20 segundos antes jajajajajaja
0 K 7
Connect #13 Connect *
#8 Yo haciendo los cálculos con ChatGPT y cuando vengo aquí a ponerlos, ya se me han adelantado! xD
También había puesto como edad inicial 15 años. Justita, pero puede ser.
1 K 23
#19 Leon_Bocanegra
#13 tanto chatgpt y tanta calculadora, os perdéis la vida real.

Mira mi post #3 me he quedado muy lejos en la cifra? No, porque he calculado usando la experiencia propia.
Tengo 60 años y llevo zumbando desde los 15 unas 3 tías al día (algunos días 1 , otros hasta 12, pero la media es cercana a 3) y eso hace casi 47000 mujeres ya.
0 K 9
#20 Toponotomalasuerte
#13 a mí me parecen pocas. Debe ser conservador y no follar con más de 3 a la vez.
0 K 9
End #18 End
#16 yo no descartaría que haya d´habido épocas de entre 10 y 20 al día... todas a la vez, obviamente.
0 K 6
#10 surco *
Incluso montando orgias con prostitutas, que es a lo que parece que se dedicaba, a esas 47.000 le sobra algún 0.
Eso sin tener en cuenta que a cierta edad las drogas y el sexo combinan de culo.....me lo ha dicho un amigo, eh?
0 K 11
Elanarkadeloshuevos #9 Elanarkadeloshuevos *
Si tiene 60 años y digamos que empezó a rozarse a los 15...16... Son 45 años, groso modo, metiendo el ciruelo... joder ya tienes que estar todo el día jodiendo para llegar a 47.000...
0 K 7
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Salen a unas 5 al día?
0 K 7
#17 Moteplass
Pos bueno, pos vale.
0 K 7
#15 lordban
En su punto álgido las colas de mujeres esperando su turno iban desde su casa en Malibu hasta Las Vegas.  media
0 K 6

menéame