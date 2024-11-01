Charlie Kirk califica la "empatía" de término new age que "hace mucho daño [EN]  

El presentador de radio Charlie Kirk expresó su desagrado por el término "empatía" durante un reciente episodio de su programa. "De hecho, no soporto la palabra empatía. Creo que la empatía es un término inventado, de la Nueva Era, que hace mucho daño, pero es muy eficaz cuando se trata de política", añadió.
Fuera se coñas, la derecha, en teoría, es el gobierno de los mejores, para beneficio de los mejores. Engendros como Trump, Charlie Kirk, Laura Loomer, Netanyahu, etc. encima que son gilipollas extremos son físicamente deformes. No los llamaría ni derecha, son simples fascistas.
Ahí tienes “meritocracia”. Que un grupo de deficientes mentales controlen ahora mismo el mundo no es porque sean los mas inteligentes o capaces, sino porque tienen los recursos.
