Charlie Kirk, aliado de Trump, sugiere que los niños deberían ver ejecuciones públicas [Eng] [Hemeroteca]

"Las penas de muerte deberían ser públicas, rápidas y televisadas. Creo que a cierta edad es una iniciación... ¿A qué edad se debería empezar a ver ejecuciones públicas?" [...] "Creo que debería tomarse como algo sagrado, y no me refiero a sagrado en el mal sentido, sino a que es algo muy serio." [...] "Aquí va una pregunta para cualquiera que no esté convencido. ¿Aumentaría o disminuiría la delincuencia?" [...] Su interlocutor respondió: "Disminuiría mucho", Kirk replicó: "Entonces, ¿por qué la pregunta?".

HeilHynkel #5 HeilHynkel
Quien a hierrro mata, a hierro muere.

De ese libro que tanto le gusta a esta gente.
Torrezzno #1 Torrezzno *
Deja ya el karmawhorismo NPC, hay chorrocientas noticias en la cola con lo mismo. Cuando os da por un tema madre que intensos os volvéis.
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 un tipo del que apenas había noticias subidas y las pocas que había las había traído yo… y ahora es popular
alcama #6 alcama
#2 Borreguismo en su máxima expresión
janatxan #3 janatxan
#1 subira lo que quiera, ¿No? ¿O hay que pasar tu filtro y aprovación?
kosako #7 kosako
#1 A mí me pasa algo parecido con otro tipo de muertes. Cuando muere un cantante famoso. En seguida salen 2 o 3 menos que son un link a sus canciones. Karmawhorismo a tope.

En este caso creo que no está malote señalar el tipo de persona que era y lo que predicaba.. para ponerlo en perspectiva con respecto a esos "prayers" que buscan personas como Trump o Benjamín Genocidios
Mangione #4 Mangione *
Las últimas palabras de Kirk (mientras debatía). Y para quién se lo pregunte, los tiroteos atribuidos a personas transgénero en los USA en los últimos 10 años son de un 0.1-0.2% (aproximado) del total.

PD: no entréis al trapo con el primer comentario, si ni siquiera es capaz de diferenciar a dos usuarios diferentes, imaginaos su capacidad de criterio...  media
#8 ZamoraBigote
Que lleve la misma paz que aquí deja.
