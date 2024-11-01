Charles-Henri Sanson: el prolífico verdugo francés (ENG)

En la violenta agitación de la Revolución Francesa, pocas figuras estuvieron más cerca de la muerte que Charles-Henri Sanson. Reyes, reinas, nobles, sacerdotes, criminales y plebeyos pasaron ante él. No gritaba consignas, ni redactaba leyes, ni lideraba multitudes. Se mantenía en silencio en el cadalso, realizando una tarea que lo hacía indispensable y despreciado a la vez. Cuando dejó su cargo, Sanson había supervisado casi 3000 ejecuciones, incluidas algunas de las muertes más famosas de la historia de Europa. Era un verdugo profesional (...)