La «chapuza» al intentar borrar el nuevo mural de Banksy en Londres: «Han creado un nuevo icono»

La «chapuza» al intentar borrar el nuevo mural de Banksy en Londres: «Han creado un nuevo icono»

El intento de hacer desaparecer el nuevo grafiti ha dejado una silueta que muchos consideran un mensaje todavía más potente

SVSRTZ #1
Me gusta mas ahora, han logrado mejorar un Banksy. Es perfecta para portada de un album.  media
6
reivaj01 #2
#1 Entonces, ¿Aceptamos fascismo como corriente artística?
2
jonolulu #3
#2 Deconstructivismo
0
Sadalsuud #8
#3 Una pena que brutalismo ya este cogido... Esos soviéticos acaparadores... :-P
1
Sadalsuud #7
#2 Se le podría calificar de justicia poética en este caso concreto... :-D
1
Wachoski #5
#1 pegatinas
0
crysys #9
#1 Ha quedado chulo.
0
capitan__nemo #10
En las camisetas, por la parte de alante en color como estaba antes de borrarlo, en la parte de atras tras el borrado.
1
Moderdonia #4
Ojalá Banksy sean tres murcianos.
1
Deviance #12
Esto me lo firma .Quorton (Bathory) y se lo creo, salido de ultratumba.
0
MoñecoTeDrapo #6
Ahora es un Bankno
0
#14 chocoleches
#13 Será más fácil que refines tú tus gustos estéticos, hay vida más allá de las ilustraciones de la tienda de postales.
0
#11 chocoleches
Sigue siendo una horterada. Es una tira cómica del Roto, pero en pretencioso.
0
#13 Tronchador.
#11 Corre, ve a hacerlo mejor.
0

menéame