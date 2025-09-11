·
73
meneos
892
clics
La «chapuza» al intentar borrar el nuevo mural de Banksy en Londres: «Han creado un nuevo icono»
El intento de hacer desaparecer el nuevo grafiti ha dejado una silueta que muchos consideran un mensaje todavía más potente
|
etiquetas
:
chapuza
,
borrar
,
mural
,
banksy
,
londres
,
icono
14 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
SVSRTZ
*
Me gusta mas ahora, han logrado mejorar un Banksy. Es perfecta para portada de un album.
6
K
77
#2
reivaj01
#1
Entonces, ¿Aceptamos fascismo como corriente artística?
2
K
22
#3
jonolulu
#2
Deconstructivismo
0
K
17
#8
Sadalsuud
#3
Una pena que brutalismo ya este cogido... Esos soviéticos acaparadores...
1
K
16
#7
Sadalsuud
*
#2
Se le podría calificar de justicia poética en este caso concreto...
1
K
16
#5
Wachoski
#1
pegatinas
0
K
7
#9
crysys
#1
Ha quedado chulo.
0
K
9
#10
capitan__nemo
En las camisetas, por la parte de alante en color como estaba antes de borrarlo, en la parte de atras tras el borrado.
1
K
27
#4
Moderdonia
Ojalá Banksy sean tres murcianos.
1
K
21
#12
Deviance
Esto me lo firma .Quorton (Bathory) y se lo creo, salido de ultratumba.
0
K
15
#6
MoñecoTeDrapo
Ahora es un Bankno
0
K
14
#14
chocoleches
#13
Será más fácil que refines tú tus gustos estéticos, hay vida más allá de las ilustraciones de la tienda de postales.
0
K
12
#11
chocoleches
Sigue siendo una horterada. Es una tira cómica del Roto, pero en pretencioso.
0
K
12
#13
Tronchador.
#11
Corre, ve a hacerlo mejor.
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
