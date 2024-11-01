Changan estrena la batería de sodio Naxtra de CATL en el Nevo A06

El Changan Nevo A06 es el primer coche eléctrico que usa la batería de sodio Naxtra de CATL. Tiene 45 kWh de capacidad y promete más de 400 km de autonomía con el ciclo de homologación CLTC de China, que es más optimista que el WLTP europeo. El corazón de esta innovación es la batería Naxtra, que utiliza la tecnología CTP (Cell-to-Pack), eliminando módulos intermedios y mejorando la integración estructural. Gracias a ello, la batería alcanza una densidad energética de hasta 175 Wh/kg a nivel de celda, una cifra muy competitiva para tratarse de sodio. Uno de los puntos más destacados de esta batería es su comportamiento a bajas temperaturas...
