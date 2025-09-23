edición general
Chamorro, agricultor: "falta mano de obra en el campo porque la gente no vale para nada, la juventud no quiere trabajar, no quieren ser profesionales de nada"

"El peor tema de todos son las ayudas. Nos encontramos con miles de personas metidas en el INEM y resulta que echan números: 500 euros de ayuda, 200 euros de ayuda del gasoil, y no tener que trabajar ni le pican los mosquitos ni nada de eso. Ganan 100 euros menos que yendo a trabajar. No vienen a trabajar y esa es la triste realidad". Sin embargo, va más allá y considera que tampoco hay personas realmente preparadas. "La juventud, con TikTok y esos rollos, piensa que va a vivir de las redes sociales como los youtubers".

#1 TheMilk
Hmmm, obviando que se está inventando los números, si como dice les va a pagar 900€… no me extraña que no quieran trabajar. ¿Se da cuenta esta persona de que está muy por debajo del salario mínimo?
#3 visk0vitz
#1 en realidad habla de que entre ayudas y tal, son 500+200... Y que eso son 100 menos de lo que se gana trabajando. El muy mamón paga 800 pavos por eslomarte 8 horas en el campo. Lo peor es que se sienta libre para decir eso en una entrevista a un diario con bastantes lectores.
#11 Dragstat
#3 el típico gañán que tiene un negocio que no funcionaría sin aprovecharse de lo que rebaña del salario de sus trabajadores, o algo peor, que podría funcionar con salarios decentes pero aun así no lo hace por avaricia y pura maldad. Nadie con dos dedos de frente va a trabajar en un trabajo duro y desagradecido por 100€ de diferencia con la opción de no hacer nada, según sus propias premisas. Sorprende que le sorprenda, habría que ver que haría él estando en el otro lado, trabajar por amor al arte para ayudar a un pobre empresario según predica supongo.
#4 Eibi6
#1 él argumento de que quieren ser tiktokers también se coje por los pies.... Hace 20-40 años querían ser futbolistas y hace 40-80 toreros o boxeadores, y si seguimos tirando par atrás seguro que hay más "profesiones" por las que la gente no quería reventar él cuerpo y ganar mucho
#2 Pacman
Pay them more

Que les interese ir a trabajar, no quedarse en casa.
pero por un cuenco de arroz no me pasó yo 8 horas (je je 8...) al sol doblando el lomo.

Pay much more.
#10 andran
#2 Porque para que tu tengas el plato lleno en tu casa, los que doblan el lomo son otros.
Los platos no se llenan solos.
#13 Taplasto
#2 Aun con sueldos decentes la mayoria de los jovenes están sonámbulos en el trabajo. Uno piensa que cuando quieran empezar a labrarse una vida espabilarán. Pero NO ni siquiera eso. Han perdido el norte.
#5 reivaj01
Por curiosidad, cuando habla de "200 euros de ayuda del gasoil" ¿A qué se está refiriendo?
#7 Tiranoc
#5 No lo sabe ni él.
#8 mam23
#5 será la ayuda que reciben los terratenientes para sus tractores pero ellos piensan que se la dan a todo el mundo.
#14 ochoceros
#5 Se pensará que el gobierno le paga el gasoil a la gente para estar en casa xD
#6 JackNorte
Nos faltan esclavos.
#15 ochoceros
En el súper se paga un pastón por la comida, parece haber margen para subir sueldos recortando de algún sitio.
#18 reivaj01
#15 será recortando los sueldos de los empleados del súper, porque como esperes que recorten en los márgenes, puedes esperar sentado.
#16 Triborato
"El agricultor reconoce que la diferencia entre los sueldos del campo y lo que una persona puede recibir con la prestación por desempleo es mínima [...]"

"[...]A mí me gustaría tener a alguien que fuera eficiente, que supiera hacer de todo, que lo hiciera bien y que defendiera su trabajo".

Y que fuera gratis le ha faltado decir... si él no paga más porque no le sale a cuenta, el trabajador tampoco irá a trabajar si no le sale a cuenta.
#9 Tiranoc
Habría que ver las condiciones que ofrece el colega ¿Chamorro es su apellido o es un tio que le Chamorro al asunto?
#12 txutxo
¿Y Chamorro también se levanta todos los días para ir a trabajar y ganar 800 euros?
#17 Alegremensajero
Chamorro se queja de las ayudas pero cuando le ingresan decenas de miles de euros o incluso cientos de miles de la PAC no las rechaza...
