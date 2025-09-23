Chamorro, agricultor: "falta mano de obra en el campo porque la gente no vale para nada, la juventud no quiere trabajar, no quieren ser profesionales de nada"

"El peor tema de todos son las ayudas. Nos encontramos con miles de personas metidas en el INEM y resulta que echan números: 500 euros de ayuda, 200 euros de ayuda del gasoil, y no tener que trabajar ni le pican los mosquitos ni nada de eso. Ganan 100 euros menos que yendo a trabajar. No vienen a trabajar y esa es la triste realidad". Sin embargo, va más allá y considera que tampoco hay personas realmente preparadas. "La juventud, con TikTok y esos rollos, piensa que va a vivir de las redes sociales como los youtubers".