Chamorro, agricultor: "falta mano de obra en el campo porque la gente no vale para nada, la juventud no quiere trabajar, no quieren ser profesionales de nada"

"El peor tema de todos son las ayudas. Nos encontramos con miles de personas metidas en el INEM y resulta que echan números: 500 euros de ayuda, 200 euros de ayuda del gasoil, y no tener que trabajar ni le pican los mosquitos ni nada de eso. Ganan 100 euros menos que yendo a trabajar. No vienen a trabajar y esa es la triste realidad". Sin embargo, va más allá y considera que tampoco hay personas realmente preparadas. "La juventud, con TikTok y esos rollos, piensa que va a vivir de las redes sociales como los youtubers".
Que les interese ir a trabajar, no quedarse en casa.
pero por un cuenco de arroz no me pasó yo 8 horas (je je 8...) al sol doblando el lomo.
Pay much more.
Los platos no se llenan solos.
"[...]A mí me gustaría tener a alguien que fuera eficiente, que supiera hacer de todo, que lo hiciera bien y que defendiera su trabajo".
Y que fuera gratis le ha faltado decir... si él no paga más porque no le sale a cuenta, el trabajador tampoco irá a trabajar si no le sale a cuenta.