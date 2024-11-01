edición general
6 meneos
10 clics

Chaman de QAnon demanda a Trump por 40 Billones $ y hace objetivos a Musk, T-Mobile y Warner Bros [Eng]

[...] En su solicitud de 26 páginas, ha afirmado que un grupo de élite ha lanzado una conspiración para violar la constitución. La solicitud íntegra, que es más bien un manifesto que un documento legal, se presenta en un sólo párrafo. ha nombrado a Trump, la Reserva Federal, la NSA, el FMI, el Banco Mundia, el Estdao de Isarael, X-Corp de Elon Musk, T-Mobile y Warner Studios [...] Chansley sostiene que es el “verdadero” presidente americano y que America debería tener solo 2 leyes: La Ley de Derechos y la consticuión original de EE.UU.

| etiquetas: qanon , chamán , trump , musk , potus , warner , t-mobile , demanda
5 1 1 K 76 politica
2 comentarios
5 1 1 K 76 politica
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Joder, esto empieza a superar mis expectativas más obscenas xD
3 K 71
themarquesito #2 themarquesito
#1 Este descontrol es espectacular
0 K 20

menéame