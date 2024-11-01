edición general
Chad Smith interpreta la batería de Burn de Deep Purple

Chad Smith, batería de Red Hot Chili Peppers, interpreta el tema Burn de Deep Purple.

pedrobotero #1 pedrobotero *
Me gusta en Drumeo cuando traen a un batería y le ponen un tema de un grupo que no conoce sin la pista de la percusión y le dicen que lo toque y luego comparan. Por ejemplo youtu.be/VL5oBbriJuQ?si=XRhXB4kwkYSOC5xl
Stieg #2 Stieg
Me encanta Chad Smith, pero en este vídeo me recuerda a Estepario Siberiano. Demasiada percusión.
El original de Ian Paice toca 10 veces menos timbales y platos, y deja más hueco a la voz, guitarras y teclados.
