Chad Smith interpreta la batería de Burn de Deep Purple
Chad Smith, batería de Red Hot Chili Peppers, interpreta el tema Burn de Deep Purple.
chad smith
batería
deep purple
cultura
#1
pedrobotero
*
Me gusta en Drumeo cuando traen a un batería y le ponen un tema de un grupo que no conoce sin la pista de la percusión y le dicen que lo toque y luego comparan. Por ejemplo
youtu.be/VL5oBbriJuQ?si=XRhXB4kwkYSOC5xl
0
K
10
#2
Stieg
Me encanta Chad Smith, pero en este vídeo me recuerda a Estepario Siberiano. Demasiada percusión.
El original de Ian Paice toca 10 veces menos timbales y platos, y deja más hueco a la voz, guitarras y teclados.
0
K
8
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
El original de Ian Paice toca 10 veces menos timbales y platos, y deja más hueco a la voz, guitarras y teclados.