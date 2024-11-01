CGT correos informa las vacaciones SE RESPETAN

El Estatuto de los Trabajadores regula en su Artículo 38.2 que “El periodo o periodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador”. Por el contrario, Correos utiliza el sorteo como método de imposición y no de consenso, limitando uno de los derechos más relevantes de la plantilla. No permitamos que nuestras vacaciones se resuelvan mediante una tómbola. Tampoco aceptemos inventos empresariales como las peticiones por grupos, que no están amparados en normativa alguna. Las vacaciones son un derecho individual