El CGPJ establece que los jueces solo podrán utilizar aplicaciones de inteligencia artificial que hayan pasado su control

El texto, elaborado por la Comisión de Modernización e Informática, busca dotar a la carrera judicial de «un marco de actuación claro, homogéneo y coherente» con la normativa nacional y europea, respetando la independencia judicial y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. La medida responde a la necesidad de establecer criterios y principios para el uso de sistemas de IA generativa, cuyo empleo sin control puede vulnerar derechos y libertades fundamentales.