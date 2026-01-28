edición general
El CGPJ establece que los jueces solo podrán utilizar aplicaciones de inteligencia artificial que hayan pasado su control

El texto, elaborado por la Comisión de Modernización e Informática, busca dotar a la carrera judicial de «un marco de actuación claro, homogéneo y coherente» con la normativa nacional y europea, respetando la independencia judicial y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. La medida responde a la necesidad de establecer criterios y principios para el uso de sistemas de IA generativa, cuyo empleo sin control puede vulnerar derechos y libertades fundamentales.

5 comentarios
pitercio #2 pitercio
Y ni así  media
0 K 15
woody_alien #4 woody_alien
Solo podrán usar ChatCGPJ.
0 K 12
ombresaco #3 ombresaco
¿hay algún tipo de sanción si no se hace? porque si no, es poco más que una declaración de intenciones
0 K 11
#1 LaMinaEnMiPuerta
Una que cree informes para el partido de forma paralela.
0 K 10

