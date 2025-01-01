edición general
8 meneos
18 clics
El CGPJ abre diligencias a la jueza de la dana por una queja de la exconsellera imputada Salomé Pradas

El CGPJ abre diligencias a la jueza de la dana por una queja de la exconsellera imputada Salomé Pradas

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas a la jueza a cargo de la investigación de la dana, Nuria Ruiz, a raíz de una queja presentada por la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada en la causa.

| etiquetas: cgpj , salomé pradas , dana
8 0 0 K 100 actualidad
12 comentarios
8 0 0 K 100 actualidad
YeahYa #1 YeahYa
La justicia en España funciona... :wall: :wall: :wall:
2 K 43
Herumel #3 Herumel
#1 El poder judicial parece que va a su bola en una guerra en busca de su autodeterminación de la sociedad y las leyes.

Siguen sin entender que si consiguieran su autodeterminación se deberían de buscar otra ciudadanía a la que ejercer su poder, por que si yo como sociedad dispongo de un poder que no controlo por la vía que sea, para mi no será relevante, igual que no controlo los jueces birmanos, y ellos a mi sus decisiones no me afectan, para la ciudadanía solo pueden ser poderes relevantes los que pueda controlar, los que no serán irrelevantes.
1 K 31
sotillo #8 sotillo
#1 El que pueda hacer que haga otra vez
2 K 42
makinavaja #12 makinavaja
#1 Para los que la controlan funciona perfectamente.... :-D :-D :-D :-D
0 K 13
#2 Dedalos
Chiquito estercolero tenemos en el poder judicial.
2 K 28
Milmariposas #10 Milmariposas
¿Para cuándo una justicia a la francesa?
1 K 28
XtrMnIO #4 XtrMnIO *
Ya empezamos con los ataques por la puerta de atrás a los pocos jueces honrados que quieren impartir justicia justa.
1 K 23
sotillo #9 sotillo
#4 ¿Ya empezamos? Yo diría mejor cuando paran
0 K 11
raül_hernàndez_1 #6 raül_hernàndez_1
No os quejéis, que podría ser peor: acordaos de aquella peli de Costa-Gavras, "Z"...
1 K 17
#5 chavi
La clave es esto:

"La defensa pide expresamente la suspensión de la magistrada mientras se procede a la investigación de los hechos"


No me cabe duda que funcionará
0 K 13
sotillo #11 sotillo
#5 De esto se trata, de que se pudra como otras muchas causas del pp
0 K 11
Kantinero #7 Kantinero
A3, Razón, Mundo, Inda, Cope etc... afilando las navajas contra la jueza........

En nada piden al Papa la beatificación de Mazón y El Ventorro pasa a competir con Lourdes y Fátima
0 K 12

menéame