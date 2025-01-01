El CGPJ abre diligencias a la jueza de la dana por una queja de la exconsellera imputada Salomé Pradas

El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas a la jueza a cargo de la investigación de la dana, Nuria Ruiz, a raíz de una queja presentada por la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada en la causa.
Siguen sin entender que si consiguieran su autodeterminación se deberían de buscar otra ciudadanía a la que ejercer su poder, por que si yo como sociedad dispongo de un poder que no controlo por la vía que sea, para mi no será relevante, igual que no controlo los jueces birmanos, y ellos a mi sus decisiones no me afectan, para la ciudadanía solo pueden ser poderes relevantes los que pueda controlar, los que no serán irrelevantes.
"La defensa pide expresamente la suspensión de la magistrada mientras se procede a la investigación de los hechos"
No me cabe duda que funcionará
En nada piden al Papa la beatificación de Mazón y El Ventorro pasa a competir con Lourdes y Fátima