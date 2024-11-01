edición general
La cesta de la compra de los pobres ha subido un 13% más que la de los ricos en cinco años

Los productos más baratos de la cesta de la compra subieron un 37% entre 2021 y 2024. Es la “cheapflation”, o baratoflación, una tendencia que habla de la carestía selectiva de los alimentos más económicos. La alarmante subida de la cesta de la compra de los hogares con menos poder adquisitivo es una de las conclusiones principales del informe Per què puja la cistella de la compra? (Por qué sube la cesta de la compra), realizado por dos investigadores del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA).

#2 vGeeSiz
Ya estamos con las tonterías. Habrá subido por igual para todos xD otra cosa es que unos puedan hacerle frente a las subidas y otros no
#4 tednsi
#2 Habrá subido más el choped que el jamón ibérico.
Don_Pixote #3 Don_Pixote
La solución es comprar más caviar y menos arroz
alcama #1 alcama
Ya, pero al menos no gobierna la derecha
#5 Dexton
#1 Ilustro:  media
