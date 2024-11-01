La cesta de la compra de los pobres ha subido un 13% más que la de los ricos en cinco años

Los productos más baratos de la cesta de la compra subieron un 37% entre 2021 y 2024. Es la “cheapflation”, o baratoflación, una tendencia que habla de la carestía selectiva de los alimentos más económicos. La alarmante subida de la cesta de la compra de los hogares con menos poder adquisitivo es una de las conclusiones principales del informe Per què puja la cistella de la compra? (Por qué sube la cesta de la compra), realizado por dos investigadores del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA).