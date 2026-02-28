Cesan al coronel jefe del Polígono de Tiro de Bardenas, que fue condenado por violencia machista

El coronel jefe del Ejército del Aire y máximo responsable desde 2022 del Polígono de Tiro de Bardenas, José Manuel Bellido Laprada, ha sido condenado a dos años de prisión en Zaragoza por un delito de malos tratos hacia su expareja, ( por golpear y dar patadas a su mujer), de la que ahora se encuentra separado. Según ha podido confirmar este periódico, el Ejército del Aire lo cesó en el momento en el que tuvo conocimiento del contenido de la sentencia. Relacionada: www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2026/02/28/el-ejercito-del-air