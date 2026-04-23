"Cerrará el grifo": el director de ArianeGroup advierte sobre la dependencia de los europeos de Elon Musk [FR]

El auge de SpaceX y su agresiva política de precios están reavivando la preocupación por la autonomía estratégica de Europa. Ante los precios irrisorios que ofrece Elon Musk en Europa, «abogamos por la preferencia europea para los lanzamientos institucionales en Europa », añadió. «Mañana, si nuestro competidor estadounidense decide no lanzar tal o cual satélite, ¡nos cerrarán el grifo! Ese es el valor que representa Ariane 6: una ruta independiente para el lanzamiento de satélites de investigación, telecomunicaciones y también militares.