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"Cerrará el grifo": el director de ArianeGroup advierte sobre la dependencia de los europeos de Elon Musk [FR]

"Cerrará el grifo": el director de ArianeGroup advierte sobre la dependencia de los europeos de Elon Musk [FR]

El auge de SpaceX y su agresiva política de precios están reavivando la preocupación por la autonomía estratégica de Europa. Ante los precios irrisorios que ofrece Elon Musk en Europa, «abogamos por la preferencia europea para los lanzamientos institucionales en Europa », añadió. «Mañana, si nuestro competidor estadounidense decide no lanzar tal o cual satélite, ¡nos cerrarán el grifo! Ese es el valor que representa Ariane 6: una ruta independiente para el lanzamiento de satélites de investigación, telecomunicaciones y también militares.

| etiquetas: europa , estados unidos , spacex , arianegeoup , precios
7 5 0 K 106 DEFENSA
11 comentarios
7 5 0 K 106 DEFENSA
Suigetsu #3 Suigetsu *
O sea somos caros de cojones porque durante años nos hemos tocado los huevos y encima nos reíamos de Musk y en lugar de invertir para solucionarlo vamos a decir que nuestra ventaja competitiva es que Musk a lo mejor algún día decide cortar el grifo.
Pues así siempre vas a vivir de uno o dos lanzamientos institucionales al año.
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ur_quan_master #8 ur_quan_master
#3 Y luego está la historia de terror del SEOSAT-Ingenio, un satelélite español que destruyeron los de ArianeGroup en 2020 al conectar mal el control de la ultima etapa del cohete. Literamente cruzaron los cables.

Ni indemnización , ni responsabilidad alguna. Sea por negligencia o por sabotaje, ArianneGroup es para mi un dinosaurio inútil que lo único que hace es absorcerabsorber recursos y ocupar un espacio que deberían ocupar otras emorpresas .
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trixk4 #5 trixk4
Es el mercado-hamigo.
Dumping de toda la la vida, para reventar la industria local.
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tul #9 tul
#7 y que han hecho al respecto? rascarse el otro huevo? los chinos tienen varias empresas tratando de replicar el exito de los lanzadores reutilizables, mientras tanto aqui...
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lonnegan #11 lonnegan
#9 aquí también hay varias empresas con distintos proyectos de reutilizacion
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#4 Dargp
Los de ariane tienen razón por un lado, no nos podemos dejar en manos de esa gente. Pero por otro lado hay que darles de patadas en el culo para que esas cabecitas se pongan a trabajar.
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tul #6 tul
#4 cabecitas a trabajar? ni que fueran chinos, estos son mas de cobrar a cholon de lo publico como las empresas aeroespaciales gringas de toda la vida
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#7 Dargp
#6 Tampoco es eso. El lanzador ariane ha sido un vehículo fiable y que antes de la llegada de Musk tenía su cuota de mercado.
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Suigetsu #10 Suigetsu
#7 Ha sido fiable, pero nunca el más barato que eran los cohetes rusos. SIempre ha sido un vehículo para lanzar satelites institucionales como los militares o de tecnología que no querías que metieran zarpa los rusos.
Ahora directamente SpaceX te ofrece la seguridad de lanzar equipamiento institucional a un precio de derribo. Ya no sirves para nada.
Este era el vídeo:
www.dailymotion.com/video/x9hod74

Menudo retraso de managment tiene Ariane.
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pepel #1 pepel *
Twitter -- > bots -- > Victoria electoral..
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Connect #2 Connect
¿Pero esto no era un problema que nos podían crear los chinos? ?(
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menéame