"Cerrará el grifo": el director de ArianeGroup advierte sobre la dependencia de los europeos de Elon Musk [FR]

El auge de SpaceX y su agresiva política de precios están reavivando la preocupación por la autonomía estratégica de Europa. Ante los precios irrisorios que ofrece Elon Musk en Europa, «abogamos por la preferencia europea para los lanzamientos institucionales en Europa », añadió. «Mañana, si nuestro competidor estadounidense decide no lanzar tal o cual satélite, ¡nos cerrarán el grifo! Ese es el valor que representa Ariane 6: una ruta independiente para el lanzamiento de satélites de investigación, telecomunicaciones y también militares.
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Pues así siempre vas a vivir de uno o dos lanzamientos institucionales al año.
Ni indemnización , ni responsabilidad alguna. Sea por negligencia o por sabotaje, ArianneGroup es para mi un dinosaurio inútil que lo único que hace es absorcerabsorber recursos y ocupar un espacio que deberían ocupar otras emorpresas .
Dumping de toda la la vida, para reventar la industria local.
Ahora directamente SpaceX te ofrece la seguridad de lanzar equipamiento institucional a un precio de derribo. Ya no sirves para nada.
Este era el vídeo:
www.dailymotion.com/video/x9hod74
Menudo retraso de managment tiene Ariane.