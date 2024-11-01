edición general
La ceremonia del podio de La Vuelta se ha improvisado en el aparcamiento del hotel del Visma  

Almeida, Vingegaard y Pidcock han subido a un podio improvisado con una neveras y la entrega de premios se ha celebrado en el párking del Visma en una ceremonia privada.

Urasandi #3 Urasandi
Me alegro de que se haya acabado ese blanqueamiento de forma tan cutre.
#6 Albarkas
En lugar de descorchar una botella de cava para celebrarlo han abierto dos botellas gordas de 7up y han repartido bolsas de gusanitos sabor queso.
gale #5 gale
Gran final con el encanto de una ceremonia íntima y privada.
sotillo #2 sotillo
Si esto es cierto es patetico, como broche de una gran victoria no ha pedido ser más humillante para los seguidores del genocidio
#7 R2dC
#2 Se sacaron su foto de equipo en los kilometros iniciales, pero las fotos de cibeles han sido más impresionantes.
victorjba #9 victorjba
Y el premio al mejor joven que era uno de Genodidio Racing Team ¿se lo han dado también?
emmett_brown #1 emmett_brown
Esto es Israel: el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Todo lo que tocan lo convierten en mierda. Lo mismo que pasó con Eurovisión, lo mismo que pasa en competiciones europeas de fútbol y baloncesto.

Si los hubieran echado de todas las competiciones como hicieron con Rusia, podríamos estar disfrutando de competiciones normales a la par que seria una medida de presión para parar el genocidio.
sieteymedio #8 sieteymedio
Ostia puta, que patético...
La_patata_española #4 La_patata_española
Lo siento, pero voto marujeo. En privado que los ciclistas hagan lo que quieran. Espero que lo celebren y disfruten todos menos los del equipo blanqueador de asesinos. Las protestas ya han conseguido lo que debían.
