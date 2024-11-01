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Ceremonia en honor al fallecido ayatolá Jomeiní en la sinagoga de Yusef Abad, en Teherán  

Ceremonia en honor al fallecido ayatolá Jomeiní en la sinagoga de Yusef Abad, en Teherán

| etiquetas: jomeiní , ceremonia , sinagoga , teherán
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Pertinax #1 Pertinax
Miguel Costas ha confirmado su asistencia.
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