Cerdos enfermos, canibalismo y restos de cadáveres por el suelo: así es la ‘granja de los horrores’ de Aragón

Una granja de cerdos de Castellote (Teruel), que trabaja con empresas certificadas en bienestar animal, mantiene animales heridos, agonizantes y conviviendo con cadáveres en descomposición dentro de las instalaciones, según las imágenes inéditas a las que ha tenido acceso elDiario.es. Las grabaciones fueron realizadas por la entidad de protección medioambiental y animal ARDE entre los días 30 de octubre y 2 y 3 de noviembre de 2025 y 24 y 25 de febrero de 2026. La entidad ha denunciado los hechos ante la Fiscalía Provincial de Teruel por “presu