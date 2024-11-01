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Cerdos enfermos, canibalismo y restos de cadáveres por el suelo: así es la ‘granja de los horrores’ de Aragón

Cerdos enfermos, canibalismo y restos de cadáveres por el suelo: así es la ‘granja de los horrores’ de Aragón

Una granja de cerdos de Castellote (Teruel), que trabaja con empresas certificadas en bienestar animal, mantiene animales heridos, agonizantes y conviviendo con cadáveres en descomposición dentro de las instalaciones, según las imágenes inéditas a las que ha tenido acceso elDiario.es. Las grabaciones fueron realizadas por la entidad de protección medioambiental y animal ARDE entre los días 30 de octubre y 2 y 3 de noviembre de 2025 y 24 y 25 de febrero de 2026. La entidad ha denunciado los hechos ante la Fiscalía Provincial de Teruel por “presu

| etiquetas: bienestar animal , granjas , aragón
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1 comentarios
19 4 0 K 116 actualidad
#1 tyrrelco
Esto es lo que tanto gusta poner en el plato de sus hijos tanta gente. La misma que se olvida del gran impacto ambiental de estas salvajadas.
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menéame