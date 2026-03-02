Cerca de 30.000 españoles permanecen atrapados en Oriente Medio tras el inicio del conflicto en Irán: “No sabemos cuándo volver”

La irrupción de los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República iraní ha provocado el cierre del espacio aéreo en la mayoría de los países afectados, sin que puedan despegar o aterrizar aviones, afectando a ciudadanos de todos los países del mundo y provocando que miles de personas se encuentren atrapadas. En concreto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado que alrededor de 30.000 españoles están actualmente en la región de Oriente Medio sin poder regresar a sus países en medio de la escalada bélica.