Cerca de 30.000 españoles permanecen atrapados en Oriente Medio tras el inicio del conflicto en Irán: “No sabemos cuándo volver”

La irrupción de los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República iraní ha provocado el cierre del espacio aéreo en la mayoría de los países afectados, sin que puedan despegar o aterrizar aviones, afectando a ciudadanos de todos los países del mundo y provocando que miles de personas se encuentren atrapadas. En concreto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado que alrededor de 30.000 españoles están actualmente en la región de Oriente Medio sin poder regresar a sus países en medio de la escalada bélica.

| etiquetas: guerra , irán , oriente medio , aeropuerto , atrapados
5 comentarios
loborojo #2 loborojo
¿El rey putero y su fiel escudero froilan por donde andan?
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Pero la pedorra esta www.meneame.net/story/anabel-alonso-condena-discurso-anti-impuestos-ex se cree con prioridad sobre el resto porque participo en MasterCheff y es influencer.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
#1 Le han puesto un micro en un momento complicado de mucho estrés y se ha limitado a hablar "de su libro". Ya está más tranquila.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
que jartá de gente por alli no?...pues tendran asimilado que no hay Hercules para todos..
