La CEOE sube el sueldo a Antonio Garamendi un 11% en tres años y eleva su nómina a 391.000 euros

El sueldo de Antonio Garamendi ha estado en el foco de las críticas por los sucesivos rechazos de los empresarios a medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, especialmente, desde que se dio a conocer por primera vez su nómina a principios de 2023, cuando la patronal acordó encuadrarle en el Régimen General de la Seguridad Social.
Toma, algo más actual
El que pones es de una subida específica de un año específico a unos salarios específicos.
Ah, y a saber si su título en derecho es de cartón o auténtico. Ahora no me fío ni de mi sombra.
¡Puta garrapata cínica!.
Por cierto, el IPC en esos tres años fue el 12,7%
En tres años se ha subido 35.000 euros, que son dos smi anuales. ¿Cómo se puede tener tanta cara?
Lo de las subidas porcentuales son juegos de trileros que siempre favorecen a los que más tienen.