La CEOE sube el sueldo a Antonio Garamendi un 11% en tres años y eleva su nómina a 391.000 euros

El sueldo de Antonio Garamendi ha estado en el foco de las críticas por los sucesivos rechazos de los empresarios a medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, especialmente, desde que se dio a conocer por primera vez su nómina a principios de 2023, cuando la patronal acordó encuadrarle en el Régimen General de la Seguridad Social.