La CEOE sube el sueldo a Antonio Garamendi un 11% en tres años y eleva su nómina a 391.000 euros

El sueldo de Antonio Garamendi ha estado en el foco de las críticas por los sucesivos rechazos de los empresarios a medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, especialmente, desde que se dio a conocer por primera vez su nómina a principios de 2023, cuando la patronal acordó encuadrarle en el Régimen General de la Seguridad Social.

jonolulu #4 jonolulu
¿Este no era el hijoputa que estaba en contra de subir los salarios?
4
oghaio #7 oghaio
#4 El mismito…
1
Aokromes #11 Aokromes
#4 los de los currelas, el suyo y el de sus mamporreros no
0
pedrario #12 pedrario
#4 >Garamendi: “No nos oponemos a subir salarios, sí a indexarlos a la inflación”
>cincodias.elpais.com/cincodias/2022/07/06/economia/1657113102_221653.h
0
jonolulu #14 jonolulu
#12 Has tenido que irte a 2022 cuando la inflación estaba desbocada.

Toma, algo más actual
efe.com/economia/2025-01-20/diaz-carga-contra-garamendi-oposicion-subi
0
pedrario #16 pedrario *
#14 He cogido uno que habla de su posición general sobre tema 'subida de salarios'

El que pones es de una subida específica de un año específico a unos salarios específicos.
0
MellamoMulo #13 MellamoMulo
#4 no, está en contra de subir tu sueldo no el de él  media
0
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Antonio Garamendi menudo pajarraco buitreño es.
0
reithor #5 reithor
Que ipc más raro manejan en la CEOE
1
Milmariposas #3 Milmariposas
Si hacemos un mix entre agarrarse al sillón, el estátus, el "supuesto" poder, las prerrogativas, y la guinda del pastel la capacidad de subirse el sueldo hasta cifras vergonzantemente escandalosas y sobre todo inmorales... Tenemos al "paguitas" perfecto.

Ah, y a saber si su título en derecho es de cartón o auténtico. Ahora no me fío ni de mi sombra.
0
Aguarrás #8 Aguarrás
Eh, pero tú a cotizar like a pro, que aquí somos todos iguales... :troll:
¡Puta garrapata cínica!.
0
camvalf #9 camvalf
Y esa organización que dice que el SMI es una barbaridad ¿cuanto ingresa de subvenciones publicas? A lo mejor ya que tienen tanto dinero que se permite subir un 11% no necesita subvencionarse ya que va sobrada de pasta.
0
#10 Grandpiano
"la patronal ha subido el sueldo de su máximo representante un 11% en tres años, en línea con las recomendaciones del último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado con los sindicatos."

Por cierto, el IPC en esos tres años fue el 12,7%
0
#15 Galton
Hay que reconocer que, como buen esclavista que es, está ejecutando su función casi perfectamente... :troll:
0
#18 luckyy
Por ese sueldo también salgo yo diciendo gilipolleces
0
#6 jaramero
garrapatamendi chupando bien del rabo de papá estado.

En tres años se ha subido 35.000 euros, que son dos smi anuales. ¿Cómo se puede tener tanta cara?

Lo de las subidas porcentuales son juegos de trileros que siempre favorecen a los que más tienen.
0
#17 ContracomunistaCaudillo
18k netos mensuales, nada mal.
0

