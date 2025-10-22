La CEOE anuncia que no acudirá a la mesa de negociación para la reforma del despido

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha anunciado este miércoles que no asistirá a la mesa negociadora de la reforma del despido. Ha afirmado que se basa en "una premisa que no es cierta". Durante su intervención en la asamblea de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Garamendi ha explicado que no comparte los motivos que han llevado a la apertura de la mesa.