La CEOE anuncia que no acudirá a la mesa de negociación para la reforma del despido

La CEOE anuncia que no acudirá a la mesa de negociación para la reforma del despido

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha anunciado este miércoles que no asistirá a la mesa negociadora de la reforma del despido. Ha afirmado que se basa en "una premisa que no es cierta". Durante su intervención en la asamblea de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Garamendi ha explicado que no comparte los motivos que han llevado a la apertura de la mesa.

Tito_Keith #2 Tito_Keith
En España hay 1.562.797 empresas con empleados y 22,27 millones de empleados. Esto es el 3% de la población contra el 45% de la población. Debería importar muy poco lo que opine el tontolapolla de Garamendi.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Según los sindicatos, en España no se cumple la Carta Social Europea en materia de indemnización por despido. El presidente de la Confederación ha asegurado que el Tribunal Supremo dio la razón a los empresarios. or su parte, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha argumentado que el despido improcedente no es resarcitorio ni disuasorio para las empresas. Esto ha dejado abierta la puerta a que los tribunales establecieran indemnizaciones más altas de las previstas en la ley, algo que ha rechazado el Supremo.
obmultimedia #6 obmultimedia
#1 SEguro que si gobernase el PP y propuesiese subir la jornada laboral a 13h diarias, los de la CEOE estarian haciendo cola desde la madrugada para ser los primeros en entrar esa reunion.
Las prioridades.
Torrezzno #4 Torrezzno
Pues entonces es que no hay nada que negociar. Se aprueba la primera propuesta y a volar
#3 tromperri
Son antisistema.
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
Luego se quejaran de que se modifican las leyes sin su participacion...
mariKarmo #8 mariKarmo
Pues que luego no se quejen. Asumimos que no van porque aceptan cualquier cosa.

Listo.
tul #9 tul
que les corten las subvenciones y veras que rapido sientan su fofo culo para negociar
Aiden_85 #5 Aiden_85
Es como ese amigo tonto de un grupo de WhatsApp donde vais quedando y siempre dice que no y luego se queja porque se queda y no se cuenta con él.
Casualmente el mío también se llama Antonio, aunque lo llamaremos " El Garamendi":troll:
