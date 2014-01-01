El CEO de Target dimite tras boicot de clientes por el retroceso en iniciativas de diversidad e inclusión (ING)

El CEO de Target, Brian Cornell, dejará su cargo en 2026 en medio de ventas débiles y boicots por el retroceso en iniciativas de diversidad e inclusión (DEI). Aunque revitalizó la empresa desde 2014, las ventas han tenido una caída del 21 % en ingresos netos en 2025. Los boicots, impulsados por líderes afroamericanos y tras reducir productos LGBTQ+ en 2024, han afectado aún más el desempeño de la minorista con casi 2.000 tiendas en EEUU. La compañía rebajó muchas iniciativas de DEI en enero tras ataques de conservadores y la Casa Blanca.