CEO de Instagram: será mejor etiquetar contenidos humanos que los creados por IA

El director de Instagram reconoce que será inviable distinguir los medios auténticos de los generados por inteligencia artificial y apuesta por instaurar huellas digitales desde la captura en cámara para validar la realidad frente a la ficción
Mi corazonada es que el contenido IA saturará todo pero la gente acabará buscando contenido humano por su originalidad. Los normies se contentaran con ver su peli marvel 100% generada por IA pero siempre habrá gente que busque el cine de autor. Sera menos pero más valioso.
Ese mierdas quiere colar la IA porque a día de hoy le sale más rentable que pagar a seres humanos. Si la burbuja pincha el que token a diez euros.
Es leer un texto hecho con IA y lo noto al segundo.
Al World Press y a el Sony awards ya les colaron (y ganaron) fotos manipuladas con inteligencia artificial. Hasta la tienes en Adobe PS con la regenerativa.