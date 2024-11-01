edición general
3 meneos
3 clics

CEO de Instagram: será mejor etiquetar contenidos humanos que los creados por IA

El director de Instagram reconoce que será inviable distinguir los medios auténticos de los generados por inteligencia artificial y apuesta por instaurar huellas digitales desde la captura en cámara para validar la realidad frente a la ficción

| etiquetas: ia , instagram , disrupción , ceo
2 1 1 K 15 tecnología
8 comentarios
2 1 1 K 15 tecnología
Torrezzno #7 Torrezzno
#6 si, ese es el aspecto más preocupante y ya se hace. Deepfakes, imitan la voz etc. Al final obligaran a desconfiar de todo y todos. Mal futuro en mi opinión
1 K 30
Torrezzno #5 Torrezzno *
#3 y aunque no se pudiera distinguir no seria comparable. Una IA que escribe sobre la muerte de un ser querido es algo ridículo ya que no siente. Me podrás objetar que se pueden programar sentimientos pero no sera más que otra capa algorítmica. Y así podríamos seguir hasta el infinito.

Mi corazonada es que el contenido IA saturará todo pero la gente acabará buscando contenido humano por su originalidad. Los normies se contentaran con ver su peli marvel 100% generada por IA pero siempre habrá gente que busque el cine de autor. Sera menos pero más valioso.
1 K 28
Paltus #6 Paltus
#5 En ese aspecto obviamente es algo trivial y cada uno elegirá. El problema es cuando se le de mal uso, cuando se mienta, cuando se finja, cuando se defraude usando IA indistinguible de la realidad. O hay herramientas para evitarlo o estamos jodidos.
1 K 28
Torrezzno #2 Torrezzno *
Curiosamente este meneo dice lo contrario:

meneame.net/m/tecnología/herramientas-ia-meta-estan-volviendo-locas-e

Ese mierdas quiere colar la IA porque a día de hoy le sale más rentable que pagar a seres humanos. Si la burbuja pincha el que token a diez euros.

Es leer un texto hecho con IA y lo noto al segundo.
0 K 19
Paltus #3 Paltus *
#2 Habrá que ver dentro de 10 años o de 50 si se sigue distinguiendo tanto algo hecho con IA.
0 K 9
rob #8 rob *
No utilizo Instagram y una de mis cámaras fue la primera en añadir una huella digital a los archivos Raw y Jpeg para evitar la manipulación tanto para profesionales de la información como para los aficionados que se presentan a concursos de cierta relevancia.
Al World Press y a el Sony awards ya les colaron (y ganaron) fotos manipuladas con inteligencia artificial. Hasta la tienes en Adobe PS con la regenerativa.
0 K 12
#4 exeware
Huellas digitales.... con los filtros que usan es imposible
0 K 10
Paltus #1 Paltus
Así es, o se instaura una marca de agua indeleble o tendremos más de un problema grave.
0 K 9

menéame