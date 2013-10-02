edición general
Al CEO del Grupo Volkswagen le gusta España para sus coches eléctricos: "Combina alta productividad y excelentes costes laborales"

España y Portugal se han convertido en la base del coche eléctrico asequible del Grupo Volkswagen. Así lo ha transmitido, Oliver Blume, CEO del grupo y de Porsche hasta el próximo 1 de enero en una entrevista con la Agencia de Prensa Alemana. El directivo destaca a la Península Ibérica por su ecosistema de baterías, red de proveedores, alta productividad y costes competitivos que permiten lanzar compactos eléctricos a precios más bajos.

#5 EISev
Si tuviera intención real no lo diría, lo que quiere es presionar a los sindicatos alemanes...
7
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#5 Conozco 2 empresas con sedes y producción alemanas que están derivando carga de trabajo a España sin dar titulares
1
capitan__nemo #8 capitan__nemo
Mal rollo. Esto es como cuando Rajoy:
Rajoy en Japón: "España es un mercado de 50 millones de habitantes de alta renta per cápita"
Rajoy presume ante inversores japoneses de las bajadas de sueldos en España
elpais.com/politica/2013/10/02/actualidad/1380735100_491428.html

O cuando el fmi te dice que vas muy bien y las agencias de calificacion crediticia te dan muy buena nota.
Algo quieren, como el banco que te da un prestamo preconcedido. Quieren explotarte y que pidas prestado a saco (para comprar armamento del imperio, el 5% de pib en armas) para hacerte mas fuerte la cuerda con la que te ahorcaras.
2
Ferran #3 Ferran
¿La noticia es que tenemos unas condiciones laborales de mierda? :-/
3
#6 giputxilandes
"Volkswagen eléctrico asequible" que, seguro, empezará en los 30k€, y que no querrá ni su padre en comparación con los BYD equipados de 20ypicomil.
2
Supercinexin #4 Supercinexin
Pero si somos unos fiesteros siesta vino mujeres mañana mañana... Qué dise el teutón éste. Que hable con cualquier empresario ¡español! como Juan Roig o mi tío Eduardo el del pueblo que tiene camiones y dos granjas y le explicará que en España aún tenemos que adoptar el sistema 6-10-7 de las tejedoras de Bangladesh (de 6am a 10pm, 7 días a la semana).
1
#1 tromperri
Imposible dicen los voceros de la derecha que solo valemos para camareros y cobrar paguitas.
1
makinavaja #13 makinavaja
"excelentes costes laborales" = sueldos de mierda, para un alemán.... :-D :-D
0
#14 Pkpkpk
España, la India de Europa.
0
ChatGPT #2 ChatGPT
Por eso siempre piden ayuditas para mantener las fábricas, porque son altamente rentables xD
0
#9 Borgiano
Madre mía, los comentarios parecen un concurso de a ver quién dice la cuñadez más gorda.
0
#10 sliana
somos baratos y tenemos que estar orgullosos de ello, pero pagar como si fueramos ricos.
0
#12 vGeeSiz
#10 así es
0

