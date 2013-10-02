Al CEO del Grupo Volkswagen le gusta España para sus coches eléctricos: "Combina alta productividad y excelentes costes laborales"

España y Portugal se han convertido en la base del coche eléctrico asequible del Grupo Volkswagen. Así lo ha transmitido, Oliver Blume, CEO del grupo y de Porsche hasta el próximo 1 de enero en una entrevista con la Agencia de Prensa Alemana. El directivo destaca a la Península Ibérica por su ecosistema de baterías, red de proveedores, alta productividad y costes competitivos que permiten lanzar compactos eléctricos a precios más bajos.