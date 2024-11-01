edición general
El CEO de Enagás asegura que transportar hidrógeno verde es una ruina e inviable económicamente, solo sustentado por ayudas públicas

El gran obstáculo del hidrógeno verde radica en su transporte, un desafío técnico y económico que condiciona su integración en la movilidad eléctrica. Debido a su baja densidad energética volumétrica, transportar hidrógeno requiere esfuerzos extraordinarios: licuarlo a -253 °C o comprimirlo hasta 700 bar para que pueda moverse en cantidades útiles. Esto implica infraestructuras complejas, estaciones de compresión, tuberías reforzadas o vehículos especializados, lo que aumenta los costes significativamente.

El hidrógeno verde no tiene sentido para los coches y seguramente tampoco para los camiones. Para usos estacionarios puede empezarse por generarlo en el punto de consumo, con lo que no se precisaría su transporte.
Y, sin embargo, hay gente que lo ve más razonable que poner enchufes. :troll:
