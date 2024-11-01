El centro de la mujer de Guadalajara cambiará de gestión tras las denuncias por “irregularidades”

El ayuntamiento de la ciudad resolverá el contrato de la empresa privada a la que se le había adjudicado. Se acumulaban quejas por “graves deficiencias” e “incumplimiento del contrato” desde hace varios meses. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara, en el que gobiernan Partido Popular y Vox, ha decidido este martes iniciar el expediente de resolución del contrato de gestión del centro de la mujer sobre el que se acumulan quejas por “graves deficiencias” e “incumplimiento del contrato” desde hace varios meses.