·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9284
clics
Venía a ver si me puede responder una pregunta
6990
clics
Todo lo que está mal en el buscador de Google en una imagen [eng]
6346
clics
Pero no les llaméis fascistas...
4786
clics
El TSJ de Madrid confirma que Sergio Gregori no sufrió acoso laboral en Canal Red
3523
clics
Raspberry Pi 500+ llega con teclado mecánico, SSD M.2 de 256 GB y 16 GB de RAM como su mayor salto de potencia
más votadas
413
Denunciado un soldado israelí que viajaba por España por crímenes de guerra en Gaza
466
Javier Gil, investigador del CSIC: “Mientras desahucian a la gente, entra dinero de fuera que compra vivienda y hace subir su precio”
293
AESA da la razón a Vueling en el caso de los pasajeros judíos
328
Moreno Bonilla, "retratado" al quedarse sentado junto a Vox en el minuto de silencio propuesto por el PSOE-A para condenar el genocidio en Gaza
380
Moody's y Fitch se unen a S&P y también mejoran la nota a España por la "fortaleza de su economía"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
12
clics
La central de Zaporiyia lleva cuatro días desconectada del suministro eléctrico, según el gobierno de Kiev
El responsable ucraniano alerta sobre el riesgo nuclear tras varios días de desconexión eléctrica y acusa a Moscú de intentar apropiarse de la mayor planta atómica europea
|
etiquetas
:
central nuclear
,
zaporiyia
,
desconectada
8
1
1
K
97
actualidad
21 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
1
K
97
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
Atusateelpelo
A ver, si los rusos estan en las instalaciones nucleares de Zaporiya y las instalaciones nucleares han sufrido ataques...
¿Se bombardean los rusos a si mismos?
¿No sera Ucrania la que esta provocando riesgos al atacar instalaciones nucleares?
10
K
142
#13
suppiluliuma
#6
#8
#_9
Que tonterías decís. Todo el mundo sabe que son los ucraniano los que bombardean la central, con cohetes especialmente diseñados para girar 180º cuando impactan contra el suelo, y así culpar a los rusos. Sin ir más lejos, en
este enlace
tienes un vídeo de un funcionario ruso explicándoselo a la inspectores de la OIEA con pelos y señales.
3
K
19
#14
Atusateelpelo
*
#13
Vaya, ya tardabas en venir a darnos clases teoricas y practicas de los buenos e inocentes que son los ucranianos que no son como los rusos que se autoatacan sus centrales nucleares.
Los ucranianos al menos saben que mienten porque tienen que hacer propaganda de guerra. Lo tuyo simplemente es hacer el ridiculo por gusto.
Y al cubo de los ignores, has conseguido reventar el detector de bulos.
4
K
67
#16
suppiluliuma
*
#_14
Vaya, otro que ha decidido resolver su disonancia cognitiva evitando escuchar leer nada que contradiga sus sesgos.
Me cuelgo de mi mismo en
#13
1
K
18
#2
Veelicus
Imagino que cuando la bombardean es con idea de ayudar...
10
K
139
#9
salteado3
#2
Imposible: me han dicho en los medios occidentales que son los rusos que se tiran bombas a si mismos.
2
K
41
#1
Ripio
Si lo dice el gobierno de Kiev es como si lo dice Cuarto milenio.
10
K
111
#4
ElBeaver
#1
Mejor confiemos en los seguidores de meneame que le chupan la polla a Putin.
5
K
-5
#7
Ripio
*
#4
A los jiwis maleducados los mando al ignore.
4
K
77
#11
TripleXXX
#7
¿Tendrías la bondad de explicarme que es un jiwi?
Mira que intento estar al día pero se me está haciendo complicado pero preguntar es gratis y se aprende mucho
0
K
8
#19
Ripio
#11
Es un juego de palabras.
Al igual que
#12
llama zazis a todo el mundo en plan genérico para que no le penalicen, yo les llamo jiwis.
Solo tienes que cambiar la J por otra letra.
Igual que quien dice "zazis".
0
K
20
#10
SeñorMarron
#4
Ni a los unos ni a los otros, en la guerra la primera víctima es la verdad.
Sin embargo creo que es sano ver también por encima la propaganda de Rusia para compararla con la nuestra, asi quizá poder inferir los puntos en común y formarse una opinión propia; aunque está pueda ser equivocada, nadie es inmune a los bulos
0
K
7
#12
suppiluliuma
#1
Imagino que si lo dicen los rusos, te sirve, ¿no?
Russian-occupied Zaporizhzhia nuclear plant off-grid for days as Moscow and Kyiv trade blame
Ukraine's Zaporizhzhia nuclear plant has been off-grid for four consecutive days,
Ukrainian and Russian authorities said Saturday
, its longest blackout to date as both sides accuse each other of attacking power-supply lines. The plant's reactors are shut down but still need energy to maintain vital cooling and safety systems.
1
K
18
#3
Ripio
Gobierno de Kiev + ElConfiMierdal.
Bochorno asegurado.
3
K
63
#5
ElBeaver
#3
si lo dice un propagandista de moscovia
1
K
14
#17
millanin
Tan preocupados no estarán cuando de vez en cuando la atacan.
1
K
28
#18
Ripio
#15
Busca en noticias sobre el tema comentarios mios a ver si abundan, listo.
A la nevera.
0
K
20
#20
cocolisto
*
El último bombardeo ucraniano sobre la central el día 23 obligó a desconectarla de la red. Y ahora vienen los medios y se escandalizan como si fuera una novedad culpa de los rusos.
spanish.news-pravda.com/ukraine/2025/09/23/578191.html
Esta es de hoy:
spanish.news-pravda.com/world/2025/09/27/583059.html
"La central nuclear de Zaporozhie al borde: expertos del OIEA advierten sobre el riesgo de una catástrofe nuclear siguiendo el escenario de “Fukushima”
️ La central…
» ver todo el comentario
0
K
20
#8
Ripio
Que nooooooooo, que son los rusos haciendo bandera falsa.
Te lo puede confirmar cualquier jiwi de saldo.
De esos que comentan "al peso".
0
K
20
#15
Klamp
#8
de los k comentan al peso dice el k ha puesto 5 comentarios aquí
1
K
15
#21
Klamp
te tomas esto muy a lo personal eh relajate te vendrá bien
0
K
8
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿Se bombardean los rusos a si mismos?
¿No sera Ucrania la que esta provocando riesgos al atacar instalaciones nucleares?
Los ucranianos al menos saben que mienten porque tienen que hacer propaganda de guerra. Lo tuyo simplemente es hacer el ridiculo por gusto.
Y al cubo de los ignores, has conseguido reventar el detector de bulos.
Me cuelgo de mi mismo en #13
Mira que intento estar al día pero se me está haciendo complicado pero preguntar es gratis y se aprende mucho
Al igual que #12 llama zazis a todo el mundo en plan genérico para que no le penalicen, yo les llamo jiwis.
Solo tienes que cambiar la J por otra letra.
Igual que quien dice "zazis".
Sin embargo creo que es sano ver también por encima la propaganda de Rusia para compararla con la nuestra, asi quizá poder inferir los puntos en común y formarse una opinión propia; aunque está pueda ser equivocada, nadie es inmune a los bulos
Russian-occupied Zaporizhzhia nuclear plant off-grid for days as Moscow and Kyiv trade blame
Ukraine's Zaporizhzhia nuclear plant has been off-grid for four consecutive days, Ukrainian and Russian authorities said Saturday, its longest blackout to date as both sides accuse each other of attacking power-supply lines. The plant's reactors are shut down but still need energy to maintain vital cooling and safety systems.
Bochorno asegurado.
A la nevera.
spanish.news-pravda.com/ukraine/2025/09/23/578191.html
Esta es de hoy:
spanish.news-pravda.com/world/2025/09/27/583059.html
"La central nuclear de Zaporozhie al borde: expertos del OIEA advierten sobre el riesgo de una catástrofe nuclear siguiendo el escenario de “Fukushima”
️ La central… » ver todo el comentario
Te lo puede confirmar cualquier jiwi de saldo.
De esos que comentan "al peso".